Le vacanze della regina Elisabetta | tra cibi proibiti e travestimenti

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) Marina Lanzone La sovrana soggiorna tutti gli anni nella sua tenuta in Scozia. Come tutti, anche laha un look meno curato e più comodo in vacanza. C'è chi stenta a riconoscerla È possibile non riconoscere la? È la più longeva tra i monarchi britannici e i suoi look monocolore, ma vivaci, la rendono un personaggio tra i più conosciuti al mondo. Eppure, persino lei in vacanza, nella sua tenuta a Balmore in Scozia, è una persona diversa, che chiunque stenterebbe a riconoscere. Il suo look è più “rilassato”, i tailleur sono sostituiti da vestiti campagnoli e lunghi cappotti, e ai cappellini variopinti, preferisce dei foulard di seta. Ecco perché pare che una volta un gruppo di turisti americani non l’abbia riconosciuta: hanno parlato con laper orestessa, senza capire di averla di fronte. A raccontare l’aneddoto sul Times ...

Corriere : La via dei Fari tra Normandia e Bretagna: il sentiero magico della luce - lilcxrmen : RT @not_agoodtime: Vi rendete conto che Namjoon è così innamorato della nostra Italia che ha trascorso ben due vacanze qui da noi e non ha… - gvcci_maknae : RT @not_agoodtime: Vi rendete conto che Namjoon è così innamorato della nostra Italia che ha trascorso ben due vacanze qui da noi e non ha… -