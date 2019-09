Gazzetta | Tonelli molto probabilmente fuori dalla lista Uefa del Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2019) Stasera ildovrà presentare laper la Champions. Con le partenze all’ultimo momento di Chiriches e Verdi, scrive ladello Sport, con ogni probabilità resterà, che alla fine è rimasto a. I 3 portieri che saranno nelladi Ancelotti sono Meret, Ospina e Karnezis). In elenco 9 difensori: Koulibaly, Manolas, Maksimovic, Luperto, Di Lorenzo, Malcuit, Hysaj, Ghoulam e Mario Rui. 5 i centrocampisti: Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas e Gaetano. 7 gli attaccanti: Insigne, Milik, Mertens, Callejon, Lozano, Llorente e Younes. Dal vivaio sono in tre: Luperto, Gaetano e Insigne. Gli altri giocatori cresciuti in Italia non possono essere più di 4: Meret, Hysaj, Di Lorenzo e Zielinski. Ecco perchésembra dover essere sacrificato. Ma dovrà decidere Ancelotti. L'articolo...

