Auriemma svela | “Il Napoli aveva in pugno Diego Costa | ecco perché non é arrivato”

(Di martedì 3 settembre 2019) Nel corso della trasmissione ”Si Gonfia la Rete” su Radio Marte, Raffaeleha parlato del mancato arrivo dial: “De Laurentiis è stato in contatto con alcuni intermediari italiani cheno propostoin Italia. All’attaccante dell’Atletico Madrid la situazione italiana più gradita era proprio il: prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Ildetto sì, lo avrebbe preso a queste condizioni, ma l’Atletico voleva Icardi chiudere per Icardi.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Leggi anche: Lista Champions– Tonelli verso l’esclusione, tutti i criteri della UEFA De Rossi – Dal clamore alla critica: “E’ un turista di lusso” Simone Verdi e la sua Laura salutano in lacrimeed i napoletani VIDEO – Tutti in silenzio per ricordare la piccola Xana L'articolo: ...

