So chi ha fatto uccidere Diabolik Il braccio destro di Carminati parla su

Formula 1 - Prost svela i retroscena dell’addio di Hulkenberg : “ci ha fatto una richiesta che non potevamo esaudire” : Il CEO Renault ha rivelato quelli che sono stati i motivi che hanno spinto la Casa di Enstone ha scegliere Ocon al posto di Hulkenberg Settimana di annunci in Formula 1, con la conferma di Bottas in Mercedes e il passaggio di Ocon in Renault al posto di Hulkenberg. Movimenti annunciati che non hanno però evitato discussioni e chiarimenti, come quello messo in atto da Alain Prost ai microfoni di Canal Plus, parlando proprio dell’addio ...

Danilo Toninelli fatto fuori dal governo Pd-M5s - Specchia : "Lo rimpiangeremo - ha solo sbagliato Ministero" : Eppure, diomio, lo rimpiangeranno. Lo rimpiangeranno assai, tutti i satirici d' Italia, soprattutto Maurizio Crozza che ne ha lanciato muscoli, idee e congiuntivi ipertrofici oltre l' ostacolo, rendendolo il mesto "ministro dell' entusiasmo". Loro lo rimpiangeranno. Il resto del mondo, forse, un po'

"Ma chi è - Napoleone?". La frase del Pd - esterrefatto dopo l'incontro con Conte : “Ma chi è Napoleone?”. Quando escono dalla Sala dei Busti di Montecitorio, dopo il loro turno di consultazioni con Giuseppe Conte, i dem Nicola Zingaretti, Graziano Delrio e Dario Stefano (in sostituzione del capogruppo al Senato Andrea Marcucci assente per un impegno personale) sono esterrefatti. E a qualcuno scatta il paragone con Bonaparte. Oggi i partiti hanno avuto la prova provata che nel nuovo Governo giallorosso ...

Versiliana 2019 - Ilaria Cucchi alla festa del Fatto. Standing ovation del pubblico : alla festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano l’incontro Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo hanno raccontato la loro vicenda umana e professionale nell’incontro “Dieci anni dal buio alla luce”. Al momento dell’ingresso nell’area caffè del Parco La Versiliana di Ilaria Cucchi il publico ha reagito tributandole una Standing ovation L'articolo Versiliana 2019, Ilaria Cucchi alla festa del Fatto. Standing ovation del ...

chi è Maher Mutreb - il boia che ha fatto a pezzi e gettato in un forno il giornalista Khashoggi : Metreb, uomo dei servizi sauditi, è stato la guardia del corpo del Re Ibn Salman e lo ha accompagnato in diversi viaggi diplomatici. Lui la mente dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, fatto a pezzi e bruciato ad Istanbul il 2 ottobre 2018. Dopo aver eliminato il giornalista ha chiamato il segretario del Re Ibn Salman: "Avvisa che la missione è stata portata a termine".Continua a leggere

Deianira Marzano : "Il tradimento di Francesco chiofalo? Ha fatto una str****ta" : Continuano i commenti dopo la rivelazione del tradimento di Francesco Chiofalo ai danni di Antonella Fiordelisi. Antonella Fiordelisi tradita da Francesco Chiofalo (video) Francesco Chiofalo ha tradito Antonella Fiordelisi: le lacrime su Instagram della schermitrice mettono fine alla storia d'amore prosegui la letturaDeianira Marzano: "Il tradimento di Francesco Chiofalo? Ha fatto ...

Nina Moric cade dalla barca in Malesia e mostra il volto tumefatto : “Ma chi è che mi sta gufando?” : Nina Moric si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Malesia ma a rovinare il suo relax è stato un brutto incidente che ha avuto durante una gita in barca. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa modella croata nelle sue storie di Instagram: è caduta dalla barca. “Le mie disavventure non mi abbandonano mai“, ha esordito sui social con un tono a metà tra l’ironia e la rabbia, e mostrando i lividi sul volto. “Anche oggi ...

Diabete : ecco il fattore che raddoppia il rischio di glicemia alta sin da bambini : I bambini con fegato grasso presentano un rischio doppio di preDiabete e di Diabete rispetto a quellisani. È quanto emerge da uno studio condotto dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù insiemeall’Università di Verona e all’Università di Southampton e pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Epatology. Il fegato grasso o steatosi epatica (Non Alcholic Fatty Leaver Disease, NAFLD) è la più frequente malattia epatica in età ...

Franco Bechis e la trappola ai Cinque Stelle : "Il Pd è disposto a divorare tutto - come ha sempre fatto" : "Questo esecutivo secondo l'ultima consultazione vera, avrebbe contro più del 60% degli elettori italiani e se si metterà a smontare anche i decreti sicurezza e la chiusura dei porti agli sbarchi degli immigrati - come si ventila - rischia di averne contro ancora di più". Franco Bechis mette nero su

Attirato a indirizzo inesistente : fattorino delle pizze picchiato e rapinato da banda a Bologna : La vittima è un fattorino di 27 anni di nazionalità pakistana Attirato in una vera e propria trappola, circondato, picchiato e derubato da una banda composta da almeno 4 persone incappucciate. Lo avevano Attirato con una falsa ordinazione che indicava un indirizzo inesistente ala periferia della citt?.Continua a leggere

Fatto in casa per voi : chi è Benedetta Rossi - la cuoca più apprezzata dal web : Si chiama Benedetta Rossi ma i più la conosceranno semplicemente come Benedetta, la cuoca provetta del web che con la sua simpatia e semplicità è divenuta di Fatto una vera e propria star. Stiamo parlando della protagonista del programma tv in onda su Real Time e Food Network Fatto in casa per voi, uno dei più seguiti programmi di cucina di questi ultimi tempi.Benedetta Rossi ha colpito e colpisce ancora grazie ai suoi deliziosi piatti ...

Bologna - fattorino picchiato e rapinato. Era stato attirato in una trappola. La polizia cerca la presunta “esca” : attirato in una trappola, poi aggredito e rapinato. Un fattorino di 27 anni è stato picchiato la scorsa notte in una zona periferica di Bologna. Il ragazzo, di origine pachistane, effettua consegne per una pizzeria da asporto. A picchiarlo sono stati tre uomini incappucciati. La polizia al momento dà la caccia alla presunta esca, un giovane di 25-30 anni, capelli neri e pizzetto, che aveva ordinato poco prima le pizze fingendosi un ...

Evasione Poggioreale : dinamica - chi è Robert Lisowski e come ha fatto : Evasione Poggioreale: dinamica, chi è Robert Lisowski e come ha fatto Ieri, domenica 25 agosto 2019, un detenuto è riuscito a evadere dal carcere di Poggioreale. Si chiama Robert Lisowski, polacco di 32 anni, si trovava rinchiuso nell’istituto penitenziario napoletano dal dicembre scorso per omicidio. Evasione Poggioreale: cosa è successo? Stando alle prime ricostruzioni, Lisowski si stava recando alla cappella della casa circondariale ...

