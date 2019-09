LIVE Berrettini-Rublev | US Open 2019 in DIRETTA | 6-1 6-4 2-3 | il romano avanti due set a

Fonte : oasport

(Di lunedì 2 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LATESTUALE GENERALE DEGLI USDALLE ORE 17.00 (2 SETTEMBRE) 30-15 Prima esterna vincente di, non controlla la risposta di dritto15-15 Avanza in spinta con il dritto, costretto all’errore15-0 Viene a rete a prendersi il puntocon lo smash vincente 3-3 E arriva anche la prima che vale la nuova parità nel set 40-15 SPETTACOLO! Grande recupero con un dritto pesantissimo che gli consente di giocare il successivo rovescio vincente dal centro! 30-15 Colpisce in spinta con il dritto, allontanando progressivamentedal campo 30-0 Arriva in ritardo con il dritto nello scambio, che lo mette in rete 15-0 Servizio vincente di, al centro 2-3, ottavo ace per il russo che risale da 15-30 40-30 Servizio vincente di ...

Eurosport_IT : Forza, Matteo Berrettini: facci sognare con i quarti di finale!!! ?????? Il match degli US Open tra Berrettini e Rubl… - Eurosport_IT : CHE MISSILE DI BERRETTINI! ?? Matteo parte alla grande nel primo set: 6-1 su Rublev ???? Il match degli US Open è LI… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Rublev US Open 2019 in DIRETTA: 4-1 break del romano nel quarto game - #Berrettini-Rublev #DIRETTA… -