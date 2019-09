Dramma in Spagna | la ballerina Joana Sainz Garcia uccisa da un fuoco d' artificio

"Porti chiusi" - "Godi del Dramma ". ?Ora è rissa fra Salvini e la Spagna : Chiara Sarra Spagna difende la Open Arms e accusa Salvini : "Si vanta del dramma usando i migranti". Il leghista: "La fermezza paga" Ieri sera sembrava fatta: la Guardia Costiera era pronta ad accompagnare i migranti sulla Open Arms fino a Minorca, in Spagna , dove possono sbarcare. Ma ora l'ong spagnola insiste per far scendere tutti in Italia. E scoppia pure la rissa tra il governo di Madrid e il Viminale. "Non siamo in grado di ...

"Porti chiusi" - "Godi del Dramma". ?Ora è rissa fra Salvini e Spagna : Chiara Sarra Spagna difende la Open Arms e accusa Salvini: "Si vanta del dramma usando i migranti". Il leghista: "La fermezza paga" Ieri sera sembrava fatta: la Guardia Costiera era pronta ad accompagnare i migranti sulla Open Arms fino a Minorca, in Spagna, dove possono sbarcare. Ma ora l'ong spagnola insiste per far scendere tutti in Italia. "Non siamo in grado di metterci in navigazione verso le Baleari, a bordo c'è ormai una ...