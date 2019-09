Rugani ancora in bilico | la Juve starebbe vagliando profili low cost come Benatia e Umtiti

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 1 settembre 2019) Mancano poco più di ventiquattro ore alla chiusura del calciomercato eha precisato dall’Allianz Stadium, il ds bianconero Fabio Paratici, prima del big match contro il Napoli, possonoaccadere diverse cose: “Vediamo cosa succede le opportunità in entrata e in uscita ci sono sempre”. Queste parole lasciano presagire che in questi ultimi due giorni i programmi della Continassa potrebbero cambiare anche sui protagonisti del pacchetto arretrato. Da settimane Danieleè stato considerato uomo mercato, infatti per lui era stata intavolata una trattativa con il Monaco prima e con la Roma poi, ma in entrambi i casi l’operazione era sfumata. Le fumate nere non avrebbero cambiato lo status del centrale, ma il destino potrebbe regalargli un’altra chance di rimanere in bianconero. Venerdì pomeriggio Giorgio Chiellini si è gravemente infortunato in allenamento in seguito alla ...

