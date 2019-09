Paolo Becchi | l' appello a Di Battista | Tira fuori i co*****i e sostieni Di Maio ha

Paolo Becchi e il sospetto sull'incontro Conte-Mattarella : "Di Maio ha capito il 'pacco' che gli sta tirando" : "Conte è salito al Quirinale in modo abbastanza irrituale perché Di Maio sta cominciando a capire il 'pacco' che stanno tirando a lui e a tutto il M5S e ci sta ripensando. Del resto se si dovesse andare alle elezioni Di Maio è ancora in partita e Renzi è finito per sempre". Paolo Becchi commenta cos

Paolo Becchi : "Beppe Grillo ha un programma simile a quello della loggia massonica P2 di Licio Gelli" : "Beppe Grillo di fatto ormai ha esautorato il capo politico del Movimento delineando un programma non molto diverso da quello della loggia massonica P2 di Licio Gelli: dimezzamento dei parlamentari e governo di tecnici. Non è solo la fine del Movimento ma un attentato alla democrazia", scrive Paolo

Paolo Becchi a Di Maio e Casaleggio : "La Rete decreterà le sorti del governo? Ma chissà se Mattarella accetta" : "Non è detto che il suicidio che ha proposto Grillo vada in porto. Viene lasciata agli attivisti la possibilità di opporsi votando sulla piattaforma Rousseau". Paolo Becchi aggiorna lo stallo sulla crisi di governo, che vede due forze politiche - Pd e M5s - alle prese con un matrimonio non solo cont

Paolo Becchi furioso con Grillo : "Giuda - tu hai incontrato Satana e hai distrutto l'opera di Casaleggio" : "No tu, Elevato di sto ca**o, non hai incontrato Dio. Tu hai incontrato Satana e stai distruggendo tutto quello che Gianroberto Casaleggio aveva costruito. Giuda, hai venduto il MoVimento per quattro soldi al peggior nemico. Meriti solo il disprezzo". Paolo Becchi è senza freni contro il fondatore d

Paolo Becchi : "Beppe Grillo vuole Romano Prodi al Quirinale" : Il vero obiettivo è "far fuori il Capitano che a Grillo è sempre stato sul c***o e portare al Quirinale il suo compagno di merende: Romano Prodi". Paolo Becchi, in una lettera a Dagospia, spiega che "tutto sta andando nel verso giusto quando Giggino si rende conto di rimanere mezzo incu***o anche lu

Paolo Becchi - il governo dell'inciucio schiaffo all'Italia : "Il voto non conta un caz***. Conte infiltrato Pd" : "Un governo senza alcun riscontro nella volontà popolare". Secondo Paolo Becchi, l'accordo tra Pd e M5s (fonti di entrambi i partiti lo definirebbero in dirittura d'arrivo) "genererebbe una spaccatura insanabile tra popolo e istituzioni, dove il popolo non solo non vedrebbe rispettata la sua volonta

Paolo Becchi : "Matteo Salvini dica a Sergio Mattarella che sostiene Luigi Di Maio premier" : "Non ho la sfera di cristallo, ma se dovessi azzardare un'ipotesi, direi che la crisi finirà con un nuovo accordo tra Lega e 5 Stelle". Paolo Becchi, in una intervista al Corriere della Sera è convinto che si tornerà all'esecutivo giallo-verde. "Semplicemente perché un’alleanza tra Pd e M5S è innatu

Paolo Becchi - governo Lega-M5s bis possibile : "Salvini ha solo voluto far fuori Conte. Ma Mattarella..." : Sempre più vicino un nuovo accordo tra Lega e M5s. Ne è convinto Paolo Becchi, ideologo sovranista vero punto d'incontro tra il mondo salviniano e quello grillino. Il no del Pd alla richiesta di Luigi Di Maio di confermare premier Giuseppe Conte "riapre i giochi" per un clamoroso ritorno gialloverde

Paolo Becchi - fonti riservate : "I giochi non sono ancora chiusi". Clamoroso : governo M5s-Lega bis? : È sulle barricate, Paolo Becchi. Il filosofo e ideologo sovranista ritiene ancora che il governo di Lega e M5s sia preferibile al voto anticipato, o che comunque ci siano ancora le condizioni per rimettere insieme i cocci gialloverdi. Su Twitter ha lanciato una campagna e una proposta politica, molt

Paolo Becchi - terribile sospetto : "Beppe Grillo non aspettava altro". Scambio osceno Pd-M5s : Prodi al Colle : La crisi tra Lega e M5s finirà nel peggiore dei modi possibili. Non solo un governo giallorosso tra grillini e Pd, ma pure "di legislatura", con l'obiettivo di durare addirittura fino al 2022, quando a febbraio il Parlamento sarà chiamato ad eleggere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Paolo Becchi e il trappolone contro Salvini. Occhio alla manovra di Conte : "La prova dell'inciucio Pd-M5s" : "Sarebbe la prova dell'inciucio Pd-M5s". Intervistato da Italia Oggi, il professor Paolo Becchi "legge" la crisi tra Lega e M5s, scopre le carte di Giuseppe Conte (con il Pd alla finestra) e dà un consiglio a Matteo Salvini: "Deve ritirare la mozione di sfiducia. È caduto in un trappolone. Se fanno

Paolo Becchi : "Ma a Matteo Salvini non converrebbe ritirare la sfiducia a Giuseppe Conte?" : Possiamo trarre qualche insegnamento da quello che sta succedendo intorno a questa crisi politica dalla quale sembra impossibile uscire? La prima considerazione da fare è che la politica, contrariamente a quello che si pensa, non è una scienza, ma un'arte. E l'arte più che di razionalità vive di emo

Paolo Becchi - la profezia su Matteo Renzi e Beppe Grillo : "Il patto tra disperati che seppellirà il M5s" : Ai tempi della Prima Repubblica era uso dire che «la politica è sangue e merda», con la Terza appena iniziata possiamo oggi dire che è solo merda. Beppe Grillo che si allea con Matteo Renzi politicamente equivale a quintali di merda. Non la chiameranno alleanza, troveranno un nuovo termine per nasco

Paolo Becchi - la fine umiliante che nella storia fece solo Romano Prodi : il colpo di grazia a Giuseppe Conte : solo in due casi nella storia repubblicana un presidente del Consiglio è arrivato al voto di sfiducia. Nell' ottobre 1998 il governo Prodi I e nel gennaio 2008 il governo Prodi II. Con tutti gli altri governi le crisi si sono sempre risolte con le dimissioni del presidente del Consiglio senza passar