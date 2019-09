Marika Fruscio consola Koulibaly | Resta un campione

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 1 settembre 2019) Marco Gentilesexy showgirl e grande tifosa del Napoli ha perdonatodopo l'errore che ha regalato la vittoria alla Juventus: "Dobbiamo sostenerlo e abbiamo bisogno di lui"è un personaggio molto conosciuto in ambito calcisticio e non solo per le sue conclamate conoscenze del gioco del calcio. La sexy showgirl 40enne nata ad Agrate Brianza ha origini calabresi e pugliesi e il suo cuore batte il Napoli, di cui è grandissima tifosa.ha avuto un flirt con l'ex attaccante del Milan Filippo Inzaghi e pare che questa cosa abbia portato alla fine della relazione di Superpippo con la fidanzata storica Alessia Ventura. Laha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo come corteggiatrice a Uomini e Donne a cavallo tra il 2009 e il 2010 corteggiando Marco Stabile ex tronista del famoso programma di Maria De Filippi.ha ...

sscalcionapoli1 : Marika Fruscio: “Forse abbiamo trovato un nuovo Pocho, Lozano mi ricorda Lavezzi” - SteMariotto : RT @telegnocca: gioco di specchi sulla dea Marika Fruscio ???????????? - news24_napoli : Marika Fruscio: “Il Napoli ha trovato il nuovo Pocho Lavezzi! Koulibaly è un campione” -