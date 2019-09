La speranza è che la sconfitta restituisca un Napoli con tanta rabbia agonistica

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2019) Perdere così è sconfortante. Non c’è bicchiere mezzo pieno che tenga dopo unaal 92’ con un autogol, e dopo aver rimontato uno 0-3 in casa della rivale di sempre. Il fatto che secondo molti (incluso Ancelotti) lasia stata giusta conta poco. La storia del calcio è piena di risultati non meritati al 100%. Da molti punti di vista può sembrare quasi criminale lasciare alla squadra più forte del campionato un’ora piena di dominio del campo. Soprattutto dopo aver fatto la stessa cosa la settimana precedente, anche se per mezz’ora, a Firenze. Di certo non si capisce bene se lasciar sfogare gli avversari a lungo fino a farli stancare, per poi svegliarsi e reagire, sia una strategia o sia frutto dell’incapacità, almeno in questa fase, di imporre il proprio gioco sin dall’inizio. Ilspesso ricorda Muhammad Alì/Cassius Clay nel famosissimo incontro per il titolo ...

