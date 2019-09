GdS | il Torino aspetterà fino a questa notte per Verdi

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 1 settembre 2019) Napoli mercato in uscita – GdS, ilperL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela che l’interese perda parte delè ancora vivo. I granata trattano ad oltranza per l’attaccante del Napoli che, a quanto pare, resta la primissima scelta. Da Napoli,a ieri, non sono filtrati segnali di apertura, in giornata è possibile un confronto a livello presidenziale per tentare di sbloccare. Il Toro – scrive il quotidiano – resterà in attesa, prima di virare nelle ultime ventiquattr’ore del mercato sugli altri obiettivi ai quali ha lavorato in questi giorni il d.s. Massimo Bava. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ti potrebbe interessare anche: NAPOLI – Quando inizi a credere alle favole la Juventus ti riporta subito alla realtà Corbo: “Koulibaly ...

forumJuventus : GdS: 'Paratici-Marotta: contatto. Sul piatto Dybala e Icardi. Ai nerazzurri piace la Joya e farebbero lo scambio. A… - GDS_it : Il Torino perde anche al ritorno contro il Wolverhampton, addio all'Europa League - it_inter : L'Inter ha comunicato al Torino l'indisponibilità a lasciar partire #Dimarco Gds -