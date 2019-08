Torino | anziana muore mentre fa la spesa all’Eurospin | supermercato resta aperto | è

Fonte : fanpage

(Di sabato 31 agosto 2019) I fatti in mattinata a Rivarolo Canavese. I clienti hanno continuato a fare lacol cadavere coperto solo da un telo dorato, qualcuno si è chiesto se non fosse il caso di chiudere anche e soprattutto per rispetto. Il corpo può essere rimosso solo dopo l'autorizzazione del giudice.

