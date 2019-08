Soccorsi in mare 13 migranti da Alan Kurdi

Dl sicurezza bis - associazioni preoccupate. Unchr : “Ostacola i Soccorsi in mare”. Don Bianchini e padre Spadaro : “Resistenza” : Il decreto sicurezza bis, approvato ieri in Senato con 160 voti favorevoli, potrebbe “ostacolare i soccorsi in mare”, per questo bisogna opporre “resistenza” e “disobbedienza civile”. A un giorno dall’approvazione della norma, che prevede pene più elevate per chi soccorre migranti illegalmente, e norme più stringenti, sono molte le associazioni che si sono dette preoccupate, dall’Unhcr, al parroco ...

Migranti : ancora sulla nave Gregoretti i 131 naufraghi Soccorsi in mare : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – Prima notte ormeggiata alla banchina Nato di Augusta (Siracusa) per la nave Gregoretti della Guardia costiera, con a bordo 131 Migranti soccorsi in mare nei giorni scorsi. I naufraghi vengono rifocillati e assistiti ma per il momento rimangono a bordo della nave militare. Si attende l’ordine del Governo per fare sbarcare i Migranti. Ieri il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha invocato ...

Naufragio in Libia - recuperati 62 corpi. UNHCR : "Ripristinare subito i Soccorsi in mare" : Il mare sta restituendo alcuni dei corpi delle vittime del Naufragio avvenuto a largo di Khoms tra il 23 e il 24 luglio. La Mezzaluna Rossa ha recuperato 62 cadaveri, ma i dispersi, secondo l'UNHCR, sono almeno 110 e potrebbero arrivare addirittura a 150, mentre 145 persone sono state salvate e alcune decine di loro sono già state rispedite nel centro di Tajoura, proprio quello che poche settimane fa è stato bombardato.Nel ...

Decreto Sicurezza bis : 17 grillini non votano e Fico esce dall’Aula. Stretta ai Soccorsi in mare : Conte: «Non certo maggioranze». Salvini: «Cosa dice il premier mi interessa meno di zero». Tra i Cinque Stelle cresce l’insofferenza dopo il via libera alla Tav

Otranto - anziano 70enne annega in mare sotto gli occhi dei familiari : vani i Soccorsi : Una vera e propria tragedia si è consumata questa mattina ad Otranto, nota località turistica in provincia di Lecce, dove un anziano di circa 70 anni è spirato dopo essere stato colto da un malore mentre era in acqua. Al momento non sono ancora note le cause che hanno portato al decesso dell'uomo. Tutto avrebbe avuto inizio nella prima mattinata, intorno alle 8:30, quando il settantenne ha deciso di fare un tuffo al mare. Mentre faceva il bagno ...

Foggia - farmacista 70enne trovata annegata in mare : vani i Soccorsi : Una bruttissima tragedia si è verificata ieri sul litorale di Manfredonia, nel Foggiano, dove una donna di 70 anni, di professione farmacista, è stata trovata annegata in mare non lontano dal castello medioevale della cittadina dauna. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, pare che la donna si sia recata in spiaggia per fare un bagno, quando all'improvviso qualcosa è andato decisamente storto. Molto probabilmente l'anziana ...