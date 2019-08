Ondata di arresti a Hong Kong | la tensione cresce ancora Altri due deputati in manette

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 31 agosto 2019) Una sequenza didi attivisti, manifestazioni annunciate e poi annullate ma che forse alla fine si faranno lo stesso, sfidando l'ira delle autorita' dell'ex colonia e ilnte nervosismo di Pechino: lae' sempre piu' alta a, doveduepro-democrazia sono finiti in, portando a tre i membri del Parlamento colpiti dalla repressione. A quanto si apprende dal profilo Facebook del Civic Party, Au Nok-hin e Jeremy Tam sono finiti inin base ad un presunto sospetto di ostruzione alle operazioni di polizia. Per Au c'e' anche l'accusa di aggressione a pubblico ufficiale. Ma e' oggi che la giornata rischia di essere calda, appena due giorni dopo l'annuncio di Pechino di ulteriori movimenti di truppe in aree vicine alla metropoli. Il fatto e' che alcuni attivisti potrebbero sfidare il divieto della polizia di organizzare nuovi cortei di ...

