Un uomo è morto mentre partecipava alla corsa dei tori di Cuéllar | in Spagna

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accusato la Russia di aver violato i diritti fondamentali di Sergei Magnitsky - l’avvocato russo morto in carcere nel 2009 in circostanze molto sospette : La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accusato la Russia di aver violato i diritti fondamentali di Sergei Magnitsky, un avvocato russo oppositore di Putin morto in carcere alla fine del 2009. Magnitsky fu arrestato nel 2008 con l’accusa di frode fiscale, e rimase

Morto Piech - uomo simbolo Volkswagen. Suo nonno inventò il Maggiolino : E’ Morto all’età di 82 anni Ferdinand Piech, l’ex numero uno della Volkswagen e leggendario patriarca del clan miliardario dietro il successo della casa automobilistica. Piech è stato l’ad di Volkswagen dal 1993 al 2002 e, sebbene temuto per il suo stile di leadership autoritario, gli è stato ampiamente attribuito il merito di aver posizionato l’azienda per diventare la più grande casa ...

Choc nel Beneventano : uomo trovato morto vicino a una chiesa : Un uomo di 48 anni è stato ritrovato morto in tarda serata in località Colle dell'Angelo a San Martino Sannita. Il suo corpo si trovava poco lontano dalla sua auto, una Fiat Panda,...

Investe un cinghiale e cade dalla moto : l’animale infierisce sul suo corpo - l’uomo è morto dopo un mese di agonia : E’ morto dopo quasi un mese di agonia e di coma, l’uomo che lo scorso 28 luglio sulla strada provinciale di Simeri Crichi, nel Catanzarese era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Antonio Rocca, 47 anni, era alla guida di una moto quando ha investito un cinghiale che gli ha improvvisamente tagliato la strada. L’animale ha poi infierito sul corpo dell’uomo, causandogli ulteriori traumi. L’uomo era stato subito ...

E' morto l'uomo aggredito da un cinghiale dopo che lo aveva investito : E' morto, dopo quasi un mese di agonia, l'uomo coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto il 28 luglio sulla strada provinciale di Simeri Crichi, nel Catanzarese. Antonio Rocca, 47 anni, si trovava alla guida di una moto quando ha investito un cinghiale che gli ha improvvisamente tagliato la strada. L'animale ha poi infierito sul corpo dell'uomo, causandogli ulteriori traumi. Rocca era stato soccorso e trasportato all'ospedale di ...

Palermo : uomo trovato morto in casa - indagano i carabinieri : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - E' giallo ad Altofonte, piccolo comune alle porte di Palermo, dove i carabinieri indagano sulla morte di un uomo, Salvatore 'Totò' Polizzano, di 69 anni, trovato senza vita nel suo appartamento di via Veronica. L'uomo è stato trovato riverso a terra con del sangue sul

Palermo : uomo trovato morto in casa - indagano i carabinieri : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – E’ giallo ad Altofonte, piccolo comune alle porte di Palermo, dove i carabinieri indagano sulla morte di un uomo, Salvatore ‘Totò’ Polizzano, di 69 anni, trovato senza vita nel suo appartamento di via Veronica. L’uomo è stato trovato riverso a terra con del sangue sul capo. Disposta l’autopsia che sarà eseguite nelle prossime ore. Gli inquirenti cercano di fare luce sulle cause ...

Palermo : uomo trovato morto in casa - indagano i carabinieri : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – E’ giallo ad Altofonte, piccolo comune alle porte di Palermo, dove i carabinieri indagano sulla morte di un uomo, Salvatore ‘Totò’ Polizzano, di 69 anni, trovato senza vita nel suo appartamento di via Veronica. L’uomo è stato trovato riverso a terra con del sangue sul capo. Disposta l’autopsia che sarà eseguite nelle prossime ore. Gli inquirenti cercano di fare luce sulle ...

Palermo : uomo trovato morto in casa - indagano i carabinieri : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – E’ giallo ad Altofonte, piccolo comune alle porte di Palermo, dove i carabinieri indagano sulla morte di un uomo, Salvatore ‘Totò’ Polizzano, di 69 anni, trovato senza vita nel suo appartamento di via Veronica. L’uomo è stato trovato riverso a terra con del sangue sul capo. Disposta l’autopsia che sarà eseguite nelle prossime ore. Gli inquirenti cercano di fare luce sulle ...

La polizia di New York ha licenziato il poliziotto che nel 2014 aveva ucciso Eric Garner - un uomo afroamericano morto soffocato durante un tentativo di arresto : La polizia di New York ha deciso di licenziare Daniel Pantaleo, l’agente che il 17 luglio del 2014 aveva ucciso per soffocamento Eric Garner, un uomo afroamEricano, durante un tentativo di arresto. Garner era stato fermato in una strada di Staten Island, a

Malore in mare : uomo di 63 anni morto a Trani : Un uomo di 63 anni è morto, questa mattina, a Trani mentre si trovava in mare, in prossimità del lido di Colonna. Il 63enne ha avvertito un Malore – con ogni probabilità un infarto – mentre nuotava all’altezza dei frangiflutti. Inutile ogni tentativo di rianimare l’uomo, una volta riportato. Gli operatori del 118 hanno potuto solo constarne la morte. Sul posto sono intervenuti capitaneria di porto e polizia ...

Sparatoria a Gavorrano : morto un uomo di 35 anni - ferito un diciottenne : Sparatoria nel Grossetano. Un nordafricano di 35 anni è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco al torace

Inferno sulla provinciale - 5 auto coinvolte : un uomo è morto carbonizzato : Cinque auto coinvolte in un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri 10 agosto a Senigallia. Lo schianto è avvenuto nei pressi della rotatoria di via Berardinelli tra una Porsche Carrera, una Fiat Panda e una Opel Corsa. Quest’ultima, dopo il violento impatto ha preso fuoco e il conducente è morto carbonizzato. A quanto si apprende, è grave l’uomo che guidava la Porsche, mentre è rimasto illeso quello che era al volante ...

Zurigo : un uomo italiano di 66 anni trovato morto in un SUV. E’ omicidio : Il corpo di un 66enne italiano è stato trovato questa mattina alle cinque in un suv parcheggiato vicino a una piscina di Zurigo. Per gli inquirenti non ci sono dubbi sul fatto che si è trattato di un omicidio.Continua a leggere