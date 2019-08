Palermo | recuperato corpo secondo sub morto a Isola delle Femmine

Palermo - recuperato il corpo del secondo sub morto a Isola delle Femmine [VIDEO] : E’ stato recuperato il corpo del secondo sub morto a Isola delle Femmine (Palermo) durante una immersione. Il cadavere di Giuseppe Migliore, 58 anni, che è stato individuato a 80 metri di profondità, è stato trasportato con una motovedetta della Guardia costiera a Palermo. Il corpo dell’altro sub, Antonio Aloisio di 56 anni, era stato recuperato poche ore dopo la sua morte. Nelle ricerche sono state impegnati anche i sommozzatori dei ...

