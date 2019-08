Migranti | Cgil | per vera discontinuità abrogare decreto sicurezza

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) Roma, 30 set. (AdnKronos) – ‘Le immagini del trasbordo dei 64 profughi, donne, bambini e ammalati, recuperati da un gommone alla deriva e messi in salvo dalla nave Mare Jonio, siano il monito per unacon le politiche finora messe in campo in tema di immigrazione”. Lo afferma il segretario confederale della, Giuseppe Massafra, in una nota. Per il dirigente sindacale ‘ilè una legge contro i poveri, contro i più vulnerabili, contro l’essere umano nella sua accezione valoriale. Una legge emanata con l’unico scopo di alimentare una narrazione xenofoba utile solo a distogliere l’attenzione dai veri problemi del Paese. Una legge – aggiunge – che è servita da propaganda per costruire consenso, trasformando il disagio in paura e poi la paura in odio”.L'articolo, per...

cgiltoscana : Meeting antirazzista di Cecina Mare (Livorno), il 5 settembre tre appuntamenti con la Cgil: Coordinamento migranti… - annagiammetta : Cgil – Cisl – Uil: preoccupazioni per sgombero Felandina, senza soluzioni per migranti - giornalemionews : Cgil – Cisl – Uil: preoccupazioni per sgombero Felandina, senza soluzioni per migranti -