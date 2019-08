Legittima difesa o provocazione | differenza e quando non si è condannati

Piacenza - sparò al ladro : per la Cassazione non è Legittima difesa. “Da Peveri odio per dare una lezione” : Agì al di fuori del suo domicilio, in un parcheggio non custodito, e soprattutto lo fece con “modalità odiose”, e non merita le attenuanti perché animato dalla volontà “non già di bloccare i ladri, ma di dar loro una lezione”. Per questo la Cassazione ha confermato la condanna a quattro anni e sei mesi a carico dell’imprenditore piacentino Angelo Peveri per tentato omicidio nei confronti di un ladro di gasolio, il rumeno ...