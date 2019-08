Firenze Non ci resta che piangere compie 35 anni | proiezione il 17 settembre

Ounas ceduto? No - non c’è solo il mercato dietro la mancata convocazione per Firenze : Adam Ounas non è stato convocato per la sfida di Firenze contro la Fiorentina, tutto fa pensare ad una cessione imminente ma c’è dell’altro. Ounas, trionfante in Coppa d’Africa con l’Algeria, non è rientrato nella lista dei convocati di Mr. Ancelotti per il ritorno al calcio giocato di stasera al “Franchi”. L’esterno offensivo ha tanto mercato in Francia, in Italia solo il Cagliari ci starebbe ...

Ounas non convocato per la prima a Firenze : Nell’elenco dei convocati per la sfida con la Fiorentina, esordio di campionato, manca anche Adam Ounas. I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Chiriches, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Verdi, Zielinski, Callejon, Insigne, Mertens, Younes. Sembra chiaro a questo punto la cessione dell’algerino che ha diversi club a ...

Cade nel torrente Mugnone a Firenze : soccorsa dai Vvf : Una persona caduta nel torrente Mugnone, sul Viale Redi a Firenze, è stata soccorsa dai vigili del fuoco del comando di Firenze. Sul posto è intervenuta anche la squadra Saf (speleo alpino fluviale) e personale sanitario del 118. La persona è stata recuperata e affidata al personale sanitario del 118. L'articolo Cade nel torrente Mugnone a Firenze: soccorsa dai Vvf sembra essere il primo su Meteo Web.

Firenze - avviato il progetto “Bat Box sul Mugnone” : schierati i pipistrelli contro le zanzare : Non arriveranno Batman e Robin, ma i pipistrelli sì o almeno questa è la speranza a Firenze, dove è stato avviato il progetto “Bat Box sul Mugnone” finanziato e promosso dal Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze; l’obiettivo è favorire la presenza, in ambito urbano, di pipistrelli capaci di mangiare, ciascuno, fino ad un migliaio di zanzare a notte. E’ ...

Firenze. Tre anatroccoli Vanno a nuotare nel laghetto ma non riescono a tornare nel nido : Sono andati a nuotare nel laghetto ma poi non sono riusciti a tornare nel nido. Poteva finire male l’avventura di

Firenze : il caos edilizio è frutto dell’assenza di regole - non delle azioni ‘dal basso’ : di Ilaria Agostini Dal 23 maggio scorso l’edilizia fiorentina è in stallo. Il caos nei cantieri, instauratosi a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso l’art.13 del Regolamento urbanistico, è frutto del vuoto normativo creato ad arte negli anni. E non del ricorso presentato da Italia Nostra, ora nel mirino sia dell’amministrazione sia delle lobby cittadine. dal blog di perUnaltracittà ...

"Pacciani non era il mostro di Firenze". L'ipotesi della procura di Firenze : Un’ipotesi clamorosa che riaprirebbe uno dei casi più controversi della cronaca nera italiana: la prova regina contro Pietro Pacciani sarebbe stata artefatta. A riportare la notizia in esclusiva è La Nazione: I segni sul proiettile trovato nell’orto di Pietro Pacciani (nella foto sotto), nella maxi perquisizione dell’aprile del 1992, non sono il risultato delle impronte dell’inserimento ...

Farmaci non disponibili - è allarme europeo : a Firenze "chemio" sospesa per 25 pazienti : Il caso scoppiato in primavera per l'introvabile farmaco anti-Parkinson era solo la punta dell'iceberg. Come denunciano i...