CorSport | Juve-Napoli | troppo presto

CorSport : Ancelotti potrebbe schierare il 4-3-3 contro la Juve : Manca poco al big match di domani sera, ma qualche sorpresa potrebbe ancora esserci per la partita contro la Juve. Secondo il Corriere dello Sport Ancelotti potrebbe rivoluzionare la formazione vincente a Firenze e schierare il 4-3-3 come nel finale di sabato scorso quando l’ingresso di Elmas ha sparigliato le carte con Zielinski e Fabian Ruiz al proprio fianco: veroniche, una «ruleta», una faccia tosta insospettabile, lui, diciannovenne, ...

CorSport : Juventus-Napoli - le possibili scelte in attacco : Non sarà facile scegliere chi schierare in campo nel reparto offensivo, né per Sarri né per Ancelotti. Il Corriere dello Sport prova a ipotizzare quali saranno gli uomini scelti per portare a casa la partita da entrambi i lati. Per la Juventus, Ronaldo è chiaramente intoccabile. Accanto a lui ne servono altri due. Salgono le quotazioni di Douglas Costa, che sembra rinato dopo l’estate e che con i suoi dribbling e la sua velocità si adatta ...

CorSport : dovrebbe essere Orsato a dirigere Juventus-Napoli : Il Corriere dello Sport dà quasi per certo che a dirigere la partita di sabato tra Juve e Napoli sarà Daniele Orsato. Il famoso artefice di Inter-Juve, che bloccò in qualche modo la corsa del Napoli di Sarri allo scudetto. Da allora Orsato ha diretto la Juve due volte, una contro la Fiorentina e una contro il Torino. Una volta sola invece è stato arbitro in una partita del Napoli (contro l’Atalanta). Orsato ha diretto sette sfide tra le due ...

CorSport : Juve-Napoli : Orsato - Doveri o Irrati? : Il designatore degli arbitri Rizzoli ha annunciato di aver già deciso chi sarà ad arbitrare i due big match della prossima giornata di campionato, il derby romano e lo scontro tra Napoli e Juventus. Sono decisioni che vengono prese con largo anticipo, ha dichiarato. Oggi il Corriere dello Sport prova a ipotizzare quali sono le scelte fatte da Rizzoli. Per il derby romano sarà probabilmente scelto Marco Guida, che l’anno scorso ha sbagliato ...

CorSport : L’Inter continua a dire no a Icardi. Se la Juve lo vuole ora o mai più : Mauro Icardi non sarà tra i convocati contro il Lecce, scrive il Corriere dello Sport. E la cosa non sembra preoccupare l’attaccante argentino. Anzi, il suo entourage fa sapere che si aspetta l’esclusione anche contro il Cagliari. Icardi vuole rimanere a Milano, non si sa se spera di essere riabilitato, sicuramente, però, l’Inter ribadisce che non ce ne sono i margini. “Il muro resta alto e solido”. Se ...

CorSport : la Juve può aspettare Icardi più del Napoli : Se guardiamo al tempo di attesa che Napoli e Juve possono concedersi per una decisione di Icardi, è sicuramente in vantaggio la Juve, scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Il motivo è la differente tempistica rapidità con cui si portano a termine i contratti nei due club. L’Inter è a meno 11 da Icardi, il Napoli a meno 4. Il motivo è semplice: “I tempi del poule di professionisti (fiscalisti, tributaristi, lavoristi e potete aggiungere ...

CorSport : Lozano è arrivato a Roma. Debutterà contro la Juventus : È finalmente arrivato a Roma, Hirving Lozano. Dopo quattro mesi (tanti ce ne sono voluti per chiudere la trattativa), il messicano è finalmente sbarcato a Fiumicino. Stamattina, alle 9,30, si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart. Poi, scrive il Corriere dello Sport, si recherà in via XXIV maggio, dove ad attenderlo ci sarà l’ad del Napoli Andrea Chiavelli. Una telefonata di benvenuto di De Laurentiis dalle Eolie e poi la firma sul ...

CorSport : Lozano sarà in campo contro la Juventus : Sono previste per domani le visite mediche per Lozano, poi, giovedì il primo allenamento con il Napoli. L’indolenzimento alla spalla del messicano, dopo l’infortunio sul campo, sembra essere scomparso. Quasi certamente, scrive il Corriere dello Sport, Lozano sarà in campo contro la Juventus. Per lui 4 milioni netti a stagione per i prossimi 5 anni. Al Psv 42 milioni di euro: 12 subito e gli altri in tre tranches da 10 milioni l’una a partire ...

CorSport : L’alleato del Napoli per Icardi è Zhang e il suo “mai alla Juve” : L’alleato del Napoli nella sua rincorsa a Icardi è Steven Zhang, scrive il Corriere dello Sport. Già a febbraio, quando il caso Icardi era appena scoppiato e l’argentino era stato accostato alla Juventus, a chi gli chiedeva notizie il presidente nerazzurro rispondeva con una sola certezza: “Non andrà mai a Torino”. Dopo sei mesi sembra che non abbia cambiato idea. Pare abbia posto una sorta di veto, scrive il Corriere, sia ad un’operazione cash ...

CorSport : Icardi alla Roma ma l’Inter vuole una clausola anti-Juve : l’Inter spinge Icardi verso la Roma, anche per favorire lo scambio con Dzeko. Ma si tutela. Il Corriere dello Sport scrive che i nerazzurri abbiano chiesto alla Roma di inserire una clausola nell’ipotetico affare che contempla l’argentino. Tra un anno non potrà essere ceduto alla Juventus. Il piano rientra nella rivalità tra Inter e Juventus e nei rapporti sempre più tesi, anzi, ormai alla frutta, tra i due club. Non solo, quindi, la promessa di ...

CorSport : L’Inter alla Roma : vietato cedere Icardi alla Juve - anche tra un anno : L’Inter spinge Icardi verso la Roma, anche per favorire lo scambio con Dzeko. Ma si tutela. Il Corriere dello Sport scrive che i nerazzurri abbiano chiesto alla Roma di inserire una clausola nell’ipotetico affare che contempla l’argentino. Tra un anno non potrà essere ceduto alla Juventus. Il piano rientra nella rivalità tra Inter e Juventus e nei rapporti sempre più tesi, anzi, ormai alla frutta, tra i due club. Non solo, quindi, la promessa di ...

CorSport : Icardi al centro del patto Napoli-Roma-Inter per togliere lo scudetto alla Juve : Un ennesimo colpo di scena nel mercato degli attaccanti e, soprattutto, nel caso Icardi. Il Corriere dello Sport parla di un’alleanza tra Inter, Napoli e Roma per togliere l’ennesimo scudetto alla Juventus. L’idea delle tre rivali dei bianconeri è togliere un attaccante alla Juventus, che deve cedere dei giocatori per acquistarne uno. Il piano è semplice. Inter, Napoli e Roma hanno bisogno di un attaccante per colmare il gap con i bianconeri. ...

CorSport : Napoli e Inter in vantaggio sulla sovrabbondanza della Juve di Sarri (incapace di fare turnover) : A undici giorni dall’inizio del campionato (e venti dalla fine del mercato) quasi tutte le squadre sono ancora incomplete. Quella messa peggio è la Juventus, con troppi giocatori in più, da piazzare in qualche modo da qualche parte. Ogni allenamento è un rompicapo Una situazione imbarazzante, come l’ha definita Sarri, che soprattutto complica le sue giornate. Il tecnico bianconero non è particolarmente propenso alla rotazione, scrive ...

CorSport : Per Hysaj Roma favorita ma si fa avanti la Juventus : Per Hysaj tutte le strade portano a Roma, scrive il Corriere dello Sport. I giallorossi sono dati per favoriti nella trattativa per il terzino. Ma potrebbero anche dirottare verso Torino, dove c’è Sarri, che da sempre è un suo estimatore. Ieri le voci hanno fatto filtrare proprio la sensazione che la Juve intenda cercare l’albanese. L'articolo CorSport: Per Hysaj Roma favorita ma si fa avanti la Juventus sembra essere il primo su ilNapolista.