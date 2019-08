CONSULTAZIONI CONTE | DIRETTA PARTITI Video | governo M5s-Pd | via alla seconda tornata

Al via secondo giorno di CONSULTAZIONI : Conte incontra Fdi : Roma – E’ in corso alla Camera l’incontro fra il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte e la delegazione di Fdi, nel secondo giorno di consultazioni. Come gia’ annunciato ieri non e’ presente all’incontro la leader di Fdi Giorgia Meloni, ci sono il capogruppo al Senato, Luca Ciriani, e il vice capogruppo alla Camera, Tommaso Foti. L'articolo Al via secondo giorno di consultazioni: Conte incontra ...

Salvini : 'Prima o poi si voterà e vinceremo' - intanto diserta le CONSULTAZIONI di Conte : Il governo degli inciuci, delle poltrone, del contro la Lega, queste sono le etichette che Salvini più volte ha dato al governo che sembra stia per nascere, quello cosiddetto giallo-rosso. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato incarico a Conte di avviare le consultazioni che dovrebbero portare alla nascita del governo Pd-M5S. consultazioni che oggi prevedono la salita nella sala dei Busti di tutti i partiti maggiori, anche di ...

Governo M5s-Pd - CONSULTAZIONI di Conte : il premier riceve M5s e Pd. I temi sul tavolo : dalla questione dei vice al programma : L’orizzonte è per martedì, al massimo mercoledì. Il presidente incaricato Giuseppe Conte viene descritto come determinato, sereno, consapevole del suo ruolo che lui interpreta sempre come quello di un garante. Entro metà settimana vorrebbe risalire al Quirinale per sciogliere la riserva. Tradotto: in questi cinque giorni deve chiudere lo schema della squadra dei ministri. Primo problema: i suoi vice, ammesso che ci saranno. Le opzioni sono ...

Al via CONSULTAZIONI - Conte incassa primi sì : “Governo nel segno della novità” : Promette un governo "nel segno della novità", non "contro" ma "per". E non potrebbe essere altrimenti, visto che il Giuseppe Conte che oggi ha accettato con riserva l'incarico di premier da Sergio Mattarella è lo stesso che fino all'8 agosto era considerato il garante dell'esecutivo gialloverde. Fuori la Lega, dentro il Pd: tecnicamente è esattamente quello che accade, ma politicamente è importante raccontare un altro film. Lo chiedono con ...

Come è andato il primo giorno di CONSULTAZIONI di Conte : Prima giornata di consultazioni per Giuseppe Conte, che ha avviato il giro di incontri, in vista della formazione del nuovo governo, nel giorno stesso dell'incarico ricevuto da Sergio Mattarella al Quirinale. Il presidente del Consiglio incaricato ha avuto colloqui, della durata di circa due ore, coi presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico. E, in seguito, nella Sala dei Busti di Montecitorio, ha ricevuto le delegazioni ...

Conte bis : Salvini chiama la piazza e annuncia che non parteciperà alle CONSULTAZIONI : Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dimissionario, ha accettato con riserva l'incarico conferitogli dal presidente della Repubblica Mattarella di formare un nuovo Governo e ha iniziato le consultazioni. L'ormai ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini però ha dichiarato che non intende prendervi parte e ha annunciato via social una giornata di manifestazione nazionale. La data scelta è sabato 19 ottobre. Il nuovo governo Conte Il Segretario ...

Governo - la diretta – Conte riceve l’incarico : “Esecutivo nel segno della novità. Non sarà ‘contro’ - ma per i cittadini”. Salvini non va alle CONSULTAZIONI. Delrio : “Ok con M5s - revisione di tutte le concessioni” : “Realizzerò un Governo nel segno della novità” e che “non sarà ‘contro’ ma ‘per’ il bene dei cittadini e per modernizzare il Paese”. Giuseppe Conte al Quirinale ha ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo esecutivo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd, che ha accettato con riserva. “Voglio un Paese nel quale la pubblica amministrazione non sia permeabile alla corruzione, ...

