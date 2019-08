Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2019) Il giornalista ed editorialista Sky, Paoloè intervenuto ai microfoni di KissKiss parlando della formazione azzurra ed esprimendoapprezzamento per il tecnico del“Ancelotti ha vinto tanto, tutto e dovunque, non ha bisogno del consenso e dice ciò che pensa. Il primo anno l’ha speso a capire il valore della rosa a disposizione. Il congedo da Hamsik è stato difficile, ma lui concorrettezza prima di dare l’ok all’addio ha provato a cambiargli ruolo, poi ha lanciato Fabian che è cresciuto già nel girone ritorno, come leader tecnico, confermandolo all’europeo U21, poi ha presentato la lista della spesa dettagliata” Anche sul mercato delil giudizio è positivo “È arrivato quasi tutto, l’ultimo è Llorente, manca Icardi ma non per volontà delma del giocatore. Ora mancano pochi giorni e sono curioso di ...

napolista : #Condò: “Lo scudetto col #Napoli sarebbe la più grande impresa di #Ancelotti” Il giornalista di Sky a KissKiss ”Anc… - grandericchiuti : [30/8, 11:08] e: Se tu dici ai tifosi stiamo perdendo ma godetevi lo spettacolo come direbbe un condò ti fanno a pe… - methoOd_ : RT @Ster317: @methoOd_ 150€ al mese per pagare lo stipendio a condò -