LIVE Sonego-Andujar | US Open 2019 in DIRETTA | 2-6 | primo set allo spagnolo

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) 40-30 Altro ace di30-30 Ace di15-30 Appena largo il dritto incrociato di, come conferma il Falco chiamato dal torinese 15-15 Bella prima al corpo di0-15 Dritto in rete diin uscita dal servizio, dopo aver ricevuto una time violationha vinto il 91% dei punti sulla seconda,l'11% 2-6 Set, sbaglia, ed è l'ultimo errore di un set in cui sostanzialmente è rimasto incapace di contenere il suo avversario 40-15 Due set point, prima vincente 30-15 Scambio comandato da, poisbaglia con il dritto 30-0 Ancora un servizio efficace di15-0 Prima al corpo di ...

