Un video mette a confronto le dimensioni di Switch Lite con quelle di PS Vita | PSP | 3DS

Fiction MADE IN ITALY - Amazon Prime video la trasmetterà in anteprima : Da un comunicato stampa si apprende che oggi è stato firmato un accordo tra Mediaset e Prime Video, il servizio di Video streaming di Amazon, su MADE in ITALY, attesa Fiction italiana. Si tratta di un accordo commerciale di grande rilievo, un doppio esordio per entrambe le società: ;per la prima volta Mediaset valorizza un proprio contenuto inedito favorendone la trasmissione online in anteprima su un servizio di Video streaming di terzi per la ...

video Maverick Viñales GP Gran Bretagna 2019 : “Oggi ho fatto di più di quello che la moto permetteva” : Maverick Viñales si è confermato quest’oggi uno dei piloti più forti al mondo sulla pista di Silverstone, ottenendo un terzo posto di prestigio nel Gran Premio di Gran Bretagna 2019 a pochi decimi dalla vittoria. Lo spagnolo della Yamaha ha disputato una gara di rimonta, gestendo al meglio le gomme nei primi giri per poi recuperare progressivamente terreno sul gruppo di testa nel finale senza riuscire ad attaccare Rins e Marquez. Di ...

Treviso - violentava figlia di 2 anni e mezzo e metteva video in rete per chat di pedofili : arrestato : L’orrore emerso grazie alle indagini internazionali della polizia australiana. L’orco ha 46 anni e viveva da solo con la piccola

Veretout gli mette mi piace su Instagram : tutta la felicità di un bambino [video] : Fino a qualche anno fa, quando non c’erano ancora i social network, per un appassionato e tifoso di calcio, magari bambino, un autografo o una maglietta in regalo potevano significare tantissimo. Non che adesso non sia così, ma con l’avvento di Facebook, Twitter, Instagram (specie quest’ultimo) e compagnia, qualsiasi utente è molto più vicino al proprio beniamino e alla sua vita. Può anche capitare che metta mi piace ad ...

Conte : "Questo governo si arresta qui Mi recherò al Colle a dimettermi". video : "Questo governo si arresta qui". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato sulla crisi di governo. E ancora rivolto a Matteo Salvini: "Preoccupa che tu chieda pieni poteri e invochi le piazze. E su vicenda fondi Russia dovevi chiarire" Segui su affaritaliani.it

Anderson Diaz - chi lo prende più? Il suo gol è pazzesco - ne salta sette e poi mette in rete! [video] : Messi? Cristiano Ronaldo? No, Anderson Diaz. Il calciatore colombiano segna un gol pazzesco nel corso di Santander-Norte de Santander, incontro valido per la fase finale del ‘Campeonato nacional sub 21’. Anderson Diaz, prima di mettere in rete, ha saltato ben sette calciatori avversari, tutti disposti sulla trequarti. Anche il portiere, prima di depositare il pallone in fondo al sacco a porta vuota. Ecco il ...

Il nuovo Samsung Galaxy Note mette le ali al pennino e punta tutto sul video : Aspettando in foldable ecco il Galaxy Note numero dieci. Tre modelli presentati a New York, il pennino rimane il protagonista. Potenziato il comparto video. Prezzi a partire da 979 euro

Uno dei più importanti videogiocatori al mondo cambierà la piattaforma su cui trasmette le sue partite in streaming : lascerà Twitch e passerà a Mixer : Uno dei più famosi videogiocatori al mondo – Tyler Blevins, più conosciuto su Internet come “Ninja” – ha annunciato che non trasmetterà più le sue partite su Twitch, una piattaforma di streaming molto popolare di proprietà di Amazon, e che passerà

Amici - Rudy Zerbi epic fail : “Schienata pazzesca - potete smettere di seguirmi” (video) : Rudy Zerbi, grande successo grazie ad Amici e Tú sí que vales Rudy Zerbi è senza dubbio uno dei personaggi di punta di Amici di Maria De Filippi e Tú sí que vales, e questo soprattutto per la sua personalità allegra e solare che lo rende un pezzo da novanta nel secondo programma assieme agli […] L'articolo Amici, Rudy Zerbi epic fail: “Schienata pazzesca, potete smettere di seguirmi” (Video) proviene da Gossip e Tv.

Lele Adani - video hot in discoteca : il telecronista mette in mostra la ‘Garra Charrua’ : Lele Adani è un bravissimo telecronista che si è messo in mostra dietro lo schermo di Sky, è stato anche un ottimo calciatore. Negli ultimi mesi ha fatto discutere la lite in diretta tv con l’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, l’opinionista rimproverava l’allenatore di un gioco non all’altezza per una squadra come quella bianconera, l’allenatore ha risposto per le rime. Ha fatto discutere anche la ...

La casa di carta 3 - Ursula Corberò (Tokyo) e Esther Acebo (Stoccolma) a Blogo : "La terza parte permette di seguire la quotidianità dopo il finale romantico" (video) : Ursula Corberò (Tokyo) e Esther Acebo (Stoccolma) sono due delle protagoniste della terza parte di "La casa di carta", disponibile su Netflix. La storia continua, a distanza di un paio d'anni, dal finale romantico che ha visto Tokyo e Stoccolma rapportarsi con Rio e Denver. prosegui la letturaLa casa di carta 3, Ursula Corberò (Tokyo) e Esther Acebo (Stoccolma) a Blogo: "La terza parte permette di seguire la quotidianità dopo il finale ...

Boez - Andiamo Via - l'esperimento sociale di Raitre mette in viaggio sei giovani detenuti (video) : Tra le anteprime proposte in questi giorni da Giffoni, ieri è stata la giornata di Boez-Andiamo Via, docuserie già annunciata durante la presentazione dei palinsesti Rai e di cui sicuramente sentiremo ancora parlare. In onda dal 2 al 13 settembre prossimo alle 20:20 su Raitre, Boez-Andiamo Via è la storia di un esperimento sociale, ma è anche l'insieme delle sei storie dei suoi protagonisti. Alessandro, Francesco, Omar, Matteo, Maria e Kekko ...