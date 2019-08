Crolla il tetto e precipita per 10 metri | morto l' imprenditore Dario Nolli

Olanda - Crolla il tetto dell’Afas Stadion. Tragedia sfiorata : Il forte vento ha fatto crollare una grossa porzione del tetto dell’Afas Stadion, impianto di proprietà dell’AZ Alkmaar. Il club olandese ha documentato fotograficamente l’accaduto e pubblicato la foto su Twitter. Per fortuna, lo stadio era vuoto quando è accaduto il crollo. Nessun ferito. Il club si è detto scioccato per quanto accaduto ma allo stesso tempo rassicurato proprio dal fatto che non ci siano stati danni a ...

Paura a Trieste - Crolla il tetto della piscina Acquamarina : “Poteva essere una strage” : Paura a Trieste dove è crollato il tetto di Acquamarina, piscina terapeutica famosa che si trova sulle Rive. Indagini sono in corso per scoprire le cause dell'incidente. Nessun ferito: la struttura era chiusa per miracolo da sabato scorso per lavori di manutenzione. Salvi 4 operai che erano all'interno.Continua a leggere

Weekend di Maltempo estremo - Centro/Nord in ginocchio : Crolla tetto del Duomo di Verona - allagata l’antichissima Pieve di Sant’Eugenia al Bagnoro ad Arezzo [FOTO] : Gravi danni per il Maltempo che sta colpendo il Centro/Nord nell’ultimo fine settimana di Luglio. La situazione più pesante è quella che si registra ad Arezzo dopo un violento nubifragio che nel pomeriggio di Sabato ha colpito la città e tutto l’hinterland. In Provincia spiccano i 208mm di pioggia caduti a Marciano della Chiana, in città i 188mm di Ottavo, piccola località situata tra le frazioni di Rigutino e Vitiano. Ecco la mappa ...

?Maltempo - donna uccisa da fulmine durante gara in montagna. A Verona Crolla parte del tetto del Duomo : donna uccisa da un fulmine mentre gareggiava nella Suedtirol Ultra Skyrace, una corsa in montagna di 121 chilometri con partenza e arrivo a Bolzano. L'ondata di maltempo che ha rotto il fronte...

?Maltempo - fine del grande caldo : bomba d'acqua nel Fiorentino - ?Crollata parte del tetto del Duomo di Verona : La perturbazione numero 7 mette fine al grande caldo: oggi rischio di forti temporali, grandinate e locali nubifragi al Nord e in Toscana, domenica anche al Centro e in Campania. Domani il caldo si...

Duomo Verona - Crolla una parte del tetto/ Paura durante messa - allagamenti in città : Duomo Verona, crolla una parte del tetto per il maltempo: Paura durante messa tra i fedeli, ma nessun ferito. Segnalati allagamenti in città.

