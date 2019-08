Fonte : fanpage

(Di mercoledì 28 agosto 2019) "Il premier Giuseppeci piace ma ieri abbiamo presentato un esposto all'Antitrust perTim". Lo ha detto il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, spiegando i motivi della denuncia al presidente del Consiglio, che potrebbe essere riconfermato a Palazzo Chigi.stava facendo alcune commissioni private, quando è stato sorpreso dalle telecamere.

lisasali3 : ??????????????????????????????Conte denunciato all'Antitrust per pubblicità occulta alla Tim mentre faceva shopping con il figlio… - JTurandot : RT @fanpage: Conte denunciato all'Antitrust per pubblicità occulta alla Tim mentre faceva shopping con il figlio - fanpage : Conte denunciato all'Antitrust per pubblicità occulta alla Tim mentre faceva shopping con il figlio -