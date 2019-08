Riapre la cripta di Mussolini a Predappio : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – Potrebbe riaprire al pubblico in pianta stabile il sacrario di Benito Mussolini . Il pronipote del Duce, Caio Giulio Cesare Mussolini , oggi ha infatti incontrato per la prima volta il nuovo sindaco di Predappio Roberto Canali. E al centro della chiacchierata, dai toni “cordiali e informali” sottolineano all’Adnkronos entrambe le parti, c’è stata proprio la prospettiva di riaprire al ...

Riapre la cripta di Mussolini a Predappio - il sindaco : "Auspico sia permanente" : Benito Mussolini per l'economia di Predappio "è un volano. Auspico che l'apertura della cripta, in futuro, sia permanente in modo da incentivare il turismo. Ormai qui, a parte le ricorrenze, sono rimasti solo i predappiesi": così il sindaco del paese nativo del Duce, Roberto Canali, ha commentato all'Agi la riapertura, prevista per la giornata di domenica prossima, della cripta Mussolini, dove si trova la tomba di Benito e dei suoi familiari nel ...