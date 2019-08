Pausa pranzo lunga | Cassazione conferma licenziamento del postino

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 27 agosto 2019) Franco Grande Non c'è stato nulla da fare per un dipendente licenziato da 'Poste Italiane' per aver esagerato con la sua "". Lahato le prime due sentenze di condanna Non c'è stato nulla da fare per un dipendente licenziato da 'Poste Italiane' per aver esagerato con la sua "". Laha respinto il ricorso,ndo la decisione dell'azienda dopo che sia il tribunale di Cassino sia Corte d' appello di Roma si erano espressi allo stesso modo. In Appello era stato posto l'accento sul fatto che il dipendente di Cassino aveva agito "con chiara consapevolezza nella violazione delle regole aziendali". Egli, infatti, "si è intrattenuto, in due occasioni, assieme ad altri lavoratori, ben oltre l' orario diprevisto, lasciando al contempo incustodita la posta assegnatagli e il mezzo in dotazione" e perciò "senza aver ...

