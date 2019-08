Grazie a TIM Party potete vincere ogni giorno un Samsung Galaxy Note 10+

Sossio Aruta : Grazie a te sono ancora vivo - sarà l'ultimo anno : Sossio Aruta, del Trono Over, lascia un messaggio prima del prossimo ingaggio da parte di una squadra di calcio. Sossio Aruta, personaggio televisivo e calciatore italiano, è uno dei personaggi più noti del trono Over di Uomini e Donne. Si è fatto notare all'interno del programma di Canale 5 per il suo temperamento e per le molteplici conoscenze e relazioni. Tra le tante, quella che è sfociata in un rapporto vero e proprio è ...

Sossio Aruta a cuore aperto : “Grazie a te sono ancora vivo - sarà l’ultimo anno” : Trono Over, l’appello di Sossio Aruta prima dell’ingaggio Qualcuno sicuramente saprà che Sossio Aruta aveva espresso un desiderio che per molti era difficile si realizzasse, cioè quello di essere ingaggiato da un’altra squadra di calcio per poter raggiungere il traguardo dei 400 goal di carriera. Il desiderio si è avverato visto che Sossio ora fa […] L'articolo Sossio Aruta a cuore aperto: “Grazie a te sono ancora ...

TIM porterà la Serie A e altri sport su TIMvision Grazie a Sky : Importante accordo tra TIM e Sky per trasmettere su TIMvision le partite di calcio di Serie A oltre a vari altri eventi sportivi. Un’aggiunta sicuramente apprezzata da parte dei clienti abbonati al servizio streaming on demand. NowTV Ticket sport sarà un’aggiunta al pacchetto TIMvision che andrà anche a offrire contenuti di grandi produzioni come Discovery, […] L'articolo TIM porterà la Serie A e altri sport su TIMvision ...

Il turbo alla rete 5G in Italia Grazie a Vodafone e TIM insieme : Wind Tre e Iliad mangeranno la polvere? : Ieri doveva essere una giornata decisiva per la rete 5G in Italia ed effettivamente lo è stata. Sulle pagine di OM, ad inizio settimana, era stato segnalato l'appuntamento di un nuovo CdA dell'operatore TIM in data 26 luglio appunto, con lo scopo di formalizzare e dettagliare un accordo con l'operatore concorrente Vodafone proprio per la tecnologia di connessione ad alta velocità. Ebbene, a fine giornata, i due protagonisti del momento hanno ...

Calciomercato Inter News/ Bale in prestito Grazie al Jiangsu... - ultime notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 23 luglio 2019: torna d'attualità il nome di Arturo Vidal, ora però l'attenzione si è volta verso Gareth Bale

LIVE Uganda-Senegal 0-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Leoni della Teranga in vantaggio Grazie a Mané - ultimo quarto d’ora! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81′ Nel Senegal entra l’attaccante dell’Inter Keita Baldé per Sarr. 80′ Gran sinistro su punizione del nuovo entrato Kateregga, Gomis respinge in tuffo! Uganda vicino al pareggio! 78′ Il Senegal si salva su un cross basso di Walusimbi. 77′ Nell’Uganda entra Kateregga al posto di Aucho. 76′ Cross di Diatta da sinistra deviato dalla difesa ...

Elite Dangerous : Grazie al supporto di community e sviluppatori un ragazzo di 15 anni ha trascorso i suoi ultimi giorni di vita in completa gioia : Quella che state per leggere è la storia di Michael, un ragazzo inglese di 15 anni che per anni ha combattuto contro una terribile malattia e che è venuto a mancare il 22 maggio di quest'anno.Come riporta la lettera pubblicata all'interno di The Guardian, Michael è sempre stato un ragazzo con molte passioni, tra cui i videogiochi ambientati nello spazio. Il suo gioco preferito è stato Elite Dangerous ed era conosciuto nella community con il nome ...

Olimpia Milano - quinto utile di fila Grazie agli investimenti di Armani : Bilancio Olimpia Milano 2018 – L’Olimpia Milano chiude il bilancio ancora in utile, grazie soprattutto agli investimenti del patron Giorgio Armani. L’esercizio 2018 per la società si è chiuso nuovamente con il segno positivo, con un sostanziale equilibrio rispetto al 2017 per ricavi e costi. La Pallacanestro Olimpia Milano Ssrl ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre […] L'articolo Olimpia Milano, quinto utile di fila grazie agli ...