Conte | “Icardi? Conoscete la linea della società Da parte mia nessuna turbativa”

(Di domenica 25 agosto 2019) Nella conferenza stampa tenuta questa mattina, alla vigiliapartita contro il Lecce, il tecnico dell’Inter Antonioha parlato di diversi argomenti, tra cui anche Icardi. Per quanto riguarda il bomber argentino, l’allenatore ha ribadito che lasocietaria non ha subito modifiche ma ha anche detto, in pratica, che lui si è solo adeguato. Il veto, insomma, non sembrerebbe partire da lui. Queste le parole di Antonioa proposito di Icardi: “Ho grande rispetto nei confronti di tutti. Posso dire che damia non c’èturbativa: stiamo lavorando in maniera seria, senza alcun disturbo. Sapete benissimo cheè stata presa nei confronti del giocatore, ma damiaturbativa“. L'articolo: “Icardi?la. Damiaturbativa” ilNapolista.

