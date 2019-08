Classica di Amburgo 2019 | Elia Viviani senza rivali | lo sprinter azzurro cala il tris

LIVE Classica di Amburgo 2019 in DIRETTA : Elia Viviani a caccia del tris. Quattro uomini in fuga con 8' di vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Ci sono anche tanti altri azzurri da tenere in considerazione. Sonny Colbrelli (Bahrein Merida), Matteo Trentin (Mitchelton Scott) e Giacomo Nizzolo (Dimension Data) affiancheranno i giovani Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) e Jakub Mareczko (CCC). 14.37 Il nuovo campione europeo si troverà di fronte una numerosa concorrenza, oltre ai due uomini della Bora, infatti, anche il francese ...

Classica di Amburgo 2019 : il borsino dei favoriti - il percorso e l’altimetria : Non solo Vuelta nella giornata odierna. Infatti, alle 11.45, prenderà il via la 24esima edizione della Classica di Amburgo. Una corsa nata nel 1996 e ben presto diventata uno degli appuntamenti più attesi del mese d’agosto, grazie anche all’entrata nel circuito della Coppa del Mondo prima, nel 1998, e nel Pro Tour (oggi World Tour) poi. Il tracciato, come al solito, è adatto alle ruote veloci e per questo, al via, ci sarà il gotha ...

LIVE Classica di Amburgo 2019 in DIRETTA : Elia Viviani a caccia del tris : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Classica di Amburgo 2019. La corsa di un giorno tedesca fatta su misura per le ruote veloci, come ci ricorda bene sia l’albo d’oro che il percorso odierno. Il nuovo campione europeo Elia Viviani (Deceuninck Quick-Step) cercherà il terzo sigillo consecutivo, ma dovrà fronteggiare una folta concorrenza capitanata dal padrone di casa ...

Classica di Amburgo 2019 - tutti gli italiani in gara. Elia Viviani per la tripletta : Non ci sarà solamente la Vuelta a España 2019 a rendere super intenso l’ormai imminente weekend, perchè domenica 25 i grandi del ciclismo internazionale si ritroveranno al via della Classica di Amburgo, la ventiquattresima edizione della gara teutonica riservata alle ruote veloci del gruppo. L’Italia parte con i favori dei pronostici e un Elia Viviani, vincitore uscente, in maglia europea e alla ricerca dell’ambita ...

Classica di Amburgo 2019 : i favoriti. Viviani a caccia del tris contro Ewan - Ackermann e Groenewegen. Incognita Sagan : Torna domenica 25 agosto la Classica di Amburgo, prestigiosa gara in linea per velocisti giunta, ormai, alla 24esima edizione. Molti sono gli sprinter di punta che si presenteranno al via della gara teutonica, alla ricerca di un successo di assoluto rango. Il favorito numero uno non può che essere il nostro Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), fresco vincitore del Campionato Europeo che su questo traguardo si è imposto sia nel 2017 che nel ...

Classica di Amburgo 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Domenica prenderà il via la 24esima edizione della Classica di Amburgo, habitué agostana del circuito World Tour. In passato prova di Coppa del Mondo, la gara in linea tedesca, resta, tutt’oggi, una delle corse più ambite dai migliori sprinter del momento. Negli ultimi anni, infatti, questa competizione ha avuto come trionfatori corridori del calibro di Elia Viviani, vincitore uscente delle ultime due edizioni, Caleb Ewan, Alexander ...

Classica di Amburgo 2019 : il percorso ai raggi X. Elia Viviani per la tripletta : Ultimo weekend di agosto super intenso per il ciclismo internazionale. Oltre alla Vuelta a España 2019 che prenderà il via sabato, domenica si correrà in Germania la Classica di Amburgo, EuroEyes Cyclassics Hamburg, giunta alla sua ventiquattresima edizione. Protagonisti in terra teutonica i velocisti, uno su tutti il neo campione europeo Elia Viviani. Il percorso non differisce molto dagli scorsi anni, ma andiamo comunque ad analizzare nel ...

Classica di Amburgo 2019 : data - programma - orari e tv : Non solo la Vuelta di Spagna, che prenderà il via sabato con una cronometro individuale. C’è spazio anche per una Classica per il calendario World Tour del ciclismo maschile: come di consueto a fine agosto si corre in Germania la Classica di Amburgo, EuroEyes Cyclassics Hamburg, giunta alla ventiquattresima edizione. Protagonisti i velocisti in terra teutonica: il due volte detentore del titolo è Elia Viviani che domenica sarà in strada ...