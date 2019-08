Brescia | morto dopo 31 anni di coma | fu vittima di un incidente nel 1988 I genitori

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) Era inda 31, da quando l’auto su cui era a bordo uscì di strada lungo la A22 del Brennero. Èvenerdì, all’età di 54, al cospetto degli anzianiche gli hanno dedicato la vita. Ignazio Okamoto, madrena e padre messicano ma di origini giapponesi, ha passato più della sua vita in stato vegetativo. Dal 19 marzo, quando all’età di 23è rimasto gravemente ferito in unstradale. A perdere la vita, quella notte, fu il suo migliore amico, Nicola Luigi Mori. Lui invece è rimasto attaccato a una macchina, immobile, per i tre decenni successivi. Cito, come era soprannominato, è stato accudito sin dall’inizio dalla madre Marina e dal padre Hector. “Mio marito ha lasciato il lavoro e per 31ha seguito in casa mostro figlio – ha spiegato la madre al Giornale diche ha raccontato la vicenda ...

