Where are U | dopo il caso Gautier in tanti scaricano l' app del 112

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 24 agosto 2019) Simon, l'escursionista francese 27enne ritrovato morto in una scarpata in Cilento, poteva essere ritrovato velocemente (e magari anche salvato) se anche l'Italia avesse attuato la direttiva dell'Unione Europea recepita nel 2009 e avesse implementato la geolocalizzazione automatica del chiamante. Il Paese è rimasto colpito da quanto accaduto al giovane studente e, negli scorsi giorni, si è assistito ad un "boom" di download dell'applicazioneare U (in grado di effettuare un preciso servizio di localizzazione ed inviare la posizione al 112). 'IlSimon' Simonsi era trasferito 2 anni fa a Roma (dove stava terminando il suo percorso di studi) e lo scorso 8 agosto, in treno, aveva raggiunto Santa Marina (comune in provincia di Salerno) per una breve vacanza. Dalla frazione di Policastro, quello stesso pomeriggio, si era avventurato lungo il Sentiero della ...

PisMilano : RT @RegLombardia: Scarica '112 whereARE U' per le chiamate d'emergenza! L'App che trasmette automaticamente alle centrali pubbliche del num… - charm04baek : @yeolkai_ Where are you ahsjdj - allnews24eu : Where Are U, l'app salvavita che ti geolocalizza: boom di download dopo la morte del turista francese, - AllNews24… -