Salvini ora è quasi Ko Matteo Renzi dopo le parole di Conte

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 24 agosto 2019) “ha chiesto pieni poteri ma rispetto a 15 giorni fa adesso è anche in un angolo,ko”. Lo ha scritto su Twittera pochi minuti dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe, che ha chiuso a ogni possibilità di accordo per un nuovo governo con la Lega.“Mi auguro che adesso prevalga la responsabilità. E che si pensi all’Italia, non all’interesse dei singoli”, continua il post del senatore del Partito Democratico.ha chiesto PIENI POTERI ma rispetto a 15 giorni fa adesso è anche in un angolo,ko. Mi auguro che adesso prevalga la responsabilità. E che si pensi all’Italia, non all’interesse dei singoli—(@) August 24, 2019Leggi anche... Giuseppea Biarritz per il G7: "Mai più con la Lega" ...

fattoquotidiano : E ORA 'LA BESTIA' CHI LA PAGA? Tra i tanti ottimi motivi per cui Matteo Salvini vorrebbe incatenarsi al Viminale ci… - petergomezblog : Governo, Conte dal G7: “Non è questione di persone ma di programmi. Lega-M5s? Esperienza per me chiusa”. Marcucci:… - NicolaPorro : “Non essendo più Salvini al potere, cosa faranno ora quelli che hanno dedicato il loro tempo a scrivere articoli, s… -