Fonte : ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2019) Carlo Lanna Secondo i royal watcher,avrebbe un legame molto particolare con i nipoti di Kate soprattutto con ilRispetto alla famiglia di Meghan Markle, quella deiè sicuramente più compatta. Sono legati da un forte sentimento che il tempo non scalfisce. Restano fuori dai riflettori e regalano a Kate il sostegno di cui ha bisogno. Il merito sarebbe di, donna forte e energica che, secondo i rumor di Palazzo, sarebbe stata lei "l’artefice" dell’unione fra Kate e il principe William. Lei ha 64 anni, è una donne che non dimostra la sua età anagrafica. Non ha sangue blu, anzi, ha un passato da assistente di volo della British Airways, ed è spostata con un ex pilota di aerei. La fortuna diè legata a un negozio online che vende articoli per feste, un’attività che ha permesso a tutto il clan di vivere ...

Italia_Notizie : Il nipote preferito di nonna Carole Middleton? Il piccolo George - GiovannaFrene : *”La meraviglia è il fondamento della creazione' (Giuseppe Penone) Figlio e nipote di contadini, lo scultore Giusep… - MarcoAdriani6 : @Paolajuvegirl Ho un nipote nato nel 2011 (novembre)... provincia di roma. Tutti laziali intorno a lui fino al mido… -