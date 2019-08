Maltempo in Sicilia | violento acquazzone | allagate le rampe dell’ospedale di Ragusa 

Maltempo in Sicilia : temporali in arrivo nella zona nord orientale : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 29 luglio, piogge da isolate a sparse, anche a carattere di temporale

Maltempo - disastro nella Sicilia orientale : città sott’acqua da Acireale ad Avola - enorme tornado nel mare di Noto [FOTO e VIDEO] : Maltempo disastroso oggi pomeriggio nella Sicilia orientale dove si sono verificati violenti temporali che hanno colpito le province di Siracusa e Catania provocando vere e proprie “bombe d’acqua”. I dati pluviometrici a disposizione sono eloquenti: nelle ultime ore sono caduti 138mm di pioggia a Nunziata di Mascali, 64mm ad Acireale, 50mm a Fiumedinisi, 48mm a Linguaglossa, 43mm a Riposto, 38mm a San Gregorio di Catania, 16mm ...

BOMBA D'ACQUA SU AVOLA : Maltempo IN SICILIA/ Video - allerta prolungata di 36 ore : BOMBA D'ACQUA ad AVOLA, Siracusa,, MALTEMPO in SICILIA e in tutto il Sud: allerta Protezione Civile, strade come fiumi e Fiat Panda trascinata in mare