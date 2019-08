M5S-Pd | la trattativa va avanti ma incombono i guastatori | da Salvini a «Dibba»

Crisi governo - avanti trattativa M5S-Pd. Sì al taglio dei parlamentari. Ora incontro Di Maio-Zingaretti : Terminato il primo incontro tra le delegazioni. Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Non andiamo a tavoli con altre forze politiche». Si lavora per arrivare a «un programma condiviso»

Crisi governo - avanti trattativa M5S-Pd : «Prima di martedì vertice Di Maio-Zingaretti» : Terminato il primo incontro tra le delegazioni. Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Non andiamo a tavoli con altre forze politiche». Si lavora «in modo da arrivare martedì con un programma condiviso»

Renzi ha detto che Gentiloni ha cercato di far saltare la trattativa col M5S : Era lui la fonte della notizia sulle tre condizioni "ufficiose" che ieri è stata pubblicata da Repubblica e Huffington Post, ha detto

In un audio alla sua scuola di politica la versione di Renzi sulla trattativa con M5S : In un audio nella sua scuola di politica l’ex premier Matteo Renzi attacca Repubblica ed Huffpost “colpevoli” di aver riportato quello che lui definisce uno spin di Paolo Gentiloni. E dice: “Con uno spin può saltare tutto...”

Governo : trattativa Pd-M5S decolla - confronto su programmi e nomi/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Restano sempre nel totonomi le figure di un premier di area, come Raffaele Cantone, Enrico Giovannini. Nella squadra, circolano i nomi di Franco Gabrielli (Interni), Nicola Gratteri (Giustizia), Ernesto Ruffini (Fisco/Entrate), Roberto Gualtieri (Ue o Economia), Anna Ascani (Cultura), Emanuele Fiano (Interno), Luigi Marattin (Economia) e dello stesso Cantone. Se, però, il patto giallorosso dovesse incepparsi a un passo dal ...

Governo : trattativa Pd-M5S decolla - confronto su programmi e nomi/Adnkronos : Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Noi abbiamo 5 punti, loro 10. Tutti e due siamo per lavorare a un Governo forte e solo dopo per affrontare il voto. Bene, no?”. Uno dei mediatori, tra i più ottimisti, tra Pd e M5s enfatizza a fine giornata gli aspetti positivi della situazione. La trattativa ‘giallorossa’ ha fatto grandi passi in avanti, in parte inaspettati se si considera che fino ad oggi i contatti erano andati ...

Nuovo governo - trattativa M5S-Pd in salita : i 10 punti di Di Maio per un accordo : Il segretario del Pd ha messo in chiaro che un esecutivo può nascere solo nel nome della discontinuità totale, senza alcun...

Governo - trattativa si complica Mattarella chiede chiarezza Fonti del Quirinale : M5S dica se vuole governo con il Pd : Sergio Mattarella ha già fatto sapere che la crisi deve essere breve e che i 5 Stelle devono essere chiari sull’accordo con il Pd. In questi minuti Di Maio sta riunendo i capigruppo di commissione

Matteo Renzi - i suoi contro Zingaretti e Gentiloni : "Al Colle per far fallire la trattativa con il M5S" : "Stupore". Così fonti Renziane accolgono le indiscrezioni di stampa secondo cui, durante le consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella, il segretario del Pd Nicola Zingaretti avrebbe posto tre condizioni non negoziabili per dar vita a un governo con M5s. "Non ne sapevamo assolutamente nulla",