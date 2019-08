La versione finale di The Surge 2 non utilizzerà Denuvo

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 23 agosto 2019) Nel mondo PC sono due le cose che riescono a far infuriare i giocatori, una è senza dubbio l'annuncio di una nuova esclusiva Epic Games Store mentre la seconda è l'annuncio che un determinato titolo, il controverso software anti-pirateria.In questi ultimi anni questo software è diventato uno standard per gran parte dell'industria e per diverse ragioni si è fatto una pessima reputazione tra i giocatori. Sembra però che per quanto riguarda The2 i giocatori rimarranno decisamente contenti, non solo il titolo di Deck13 non, ma non sarà nemmeno esclusiva Epic Games Store."Andando a Jericho City, una misteriosa tempesta colpisce l'aereo finendo in periferia. Ti risvegli varie settimane dopo in un centro di detenzione abbandonato in città. I soldati applicano la Legge Marziale, i robot sono ingestibili e una tempesta di nanorobot minaccia la città. ...

Eurogamer_it : La versione finale di #TheSurge2 non utilizzerà Denuvo - Cym0n_ : @real_arianthro Ma solo perché la versione finale del Nautilus era fighissima. Molto più figa di quel coso tondoso del Noè Rosso. - xfightfordreams : Io: finalmente so come utilizzare i soldi vinti a Live Quiz (3,68€), ci compro la versione 4 di Lover così risparmi… -