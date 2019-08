Gordon Ramsay | fuori menu | lo chef a caccia di uova di formica | anguille e vermi dei

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 23 agosto 2019) L’abbiamo svisto sbraitare in Hell’s Kitchen, sputare il cibo di un aspirantea Master, passare in rassegna ristoranti e hotel in Cucine e Hotel da incubo, trovare sempre nuovi modi ed eufemismi per denigrare il piatto di turno, ma ne abbiamo anche imparato ad apprezzare l’umorismo e in fondo il grande cuore. Ora vedremopescarea mani nude e altre inusuali esperienze nel corso di un viaggio antropologico e gastronomico tra luoghi e sapori incredibil in giro per il Perù, il Laos, il Marocco, le Hawaii e la NZelanda. Nei 6 episodi dimenù, in onda su National Geographic (Sky 403) dal 25 agosto la domenica alle 20:55,scoprirà culture diverse ma anche tradizioni, piatti e ingredienti completamente nuovi. Un’esperienza gastronomica che lo porterà a mettersi alla prova con ricette mai sperimentate ...

