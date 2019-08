Verona-Bologna | streaming e tv | dove vedere la 1a giornata di Serie A

Calciomercato Serie A - le ultime : nomi nuovi per la mediana del Bologna - innesto Verona - attiva la Spal : Calciomercato – Il mercato sta per chiudersi, ma le squadre sono ancora al lavoro. A fare il punto sulle trattative è La Gazzetta dello Sport. La Roma continua il pressing su Rugani. Come noto, Fonseca vuole un difensore centrale e il profilo dello juventino sarebbe quello ideale. Rugani ha già dato un’apertura di massima al trasferimento, che renderebbe felice anche la compagna Michela, impegnata a Roma. Non dovesse trovarsi un ...

Viola - Samp e Bologna avanti in Coppa Italia - fuori Brescia e Verona : Serie A promossa quasi a pieni voti. A una settimana dalla prima di campionato, debutto ufficiale nel terzo turno di Coppa Italia per 12 squadre

Le amichevoli : il Bologna regala spettacolo contro lo Schalke - pareggio per il Verona [FOTO] : Si sono concluse importanti partite delle squadre di Serie A, amichevoli che hanno dato indicazioni in vista dell’inizio del campionato. Successo prestigioso per il Bologna che ha vinto contro lo Schalke 04. I rossoblu’ si schierano con Skorupski in porta, Tomiyasu, Danilo, Denswil e Krejci in difesa; Poli, Kingsley e Soriano a centrocampo con davanti Orsolini, Palacio e Sansone. Vantaggio dei tedeschi in contropiede, ...