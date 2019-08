Malformazione a cervello | bimbo operato con un robot

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Francesca Bernasconi I medici del Mayer di Firenze sono riusciti a rimuovere unacerebrale in un bambino di 11 anni, che gli causava epilessia. L'intervento portato a termine con tecnologie avanzate Un intervento effettuato da un. È successo a un bambino di 11 anni, affetto da unacerebrale, che gli causava gravi crisi epilettiche. Il, però, non rispondeva alle terapie farmacologiche, così è statocon un intervento di neuroendoscopia, grazie all'unione della mano umana con quelle di tecnologie avanzate usate in neurochirurgia mini-invasiva. Così, i medici del Mayer di Firenze sono riusciti a rimuovere la, dopo un'operazione chirurgica durata 8 ore. L'intervento è stato portato a termine utilizzando varie tecnologie: un casco stereotassico ha permesso di praticare un piccolo foro nel cranio del bambino, attraverso ...

