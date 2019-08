Mail di Rousseau ai parlamentari M5S | Completate i pagamenti in vista del voto

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 21 agosto 2019) “Mettetevi in regola con le rendicontazioni entro il 2 settembre indi eventuali elezioni e dei relativi controlli da farsi per le candidature”. È la einviata questa mattina aiM5S da, la piattaforma ideata da Davide Casaleggio che controlla e riceve le rendicontazioni deigrillini.Lasollecita deputati e senatori del Movimento a completare iarretrati entro il 2 settembre, indicando nero su bianco la motivazione: la possibilità di elezioni anticipate e dunque la necessità di procedere ai relativi controlli per le candidature.Tra iM5S è subito partita la corsa per rimettersi in regola. Rimborsopoli insegna: se urne saranno, meglio farsi trovare pronti.avvisati, mezzi salvati.

