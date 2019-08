Governo M5S-Pd | no Conte-bis e discontinuità di programmi I paletti Pd

Crisi di Governo - diretta. Consultazioni - Casellati e Fico al Quirinale. Autonomie : «Sì a Governo Conte bis». Zingaretti a M5S : 5 punti per trattare. Bonino : «Serve un Governo del fare» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia Consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Governo : Ingroia - 'Salvini ha vampirizzato il M5S - 'ora un fronte popolare e costituzionale' : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - "Sarebbe facile dire: l'avevo detto. Ma è così. Era facile prevedere che il Governo Conte sarebbe durato poco per l'inaffidabilità di Salvini. Era facile prevedere che da questa esperienza di Governo il M5S, i suoi progetti riformatori, ed il senso del voto anti-sistem

Governo : Art.1 - ‘rompere muro tra centrosinistra e M5S’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – Le consultazioni che si aprono oggi, all’indomani della crisi di Governo provocata da Matteo Salvini, possono aprire una nuova fase per la democrazia italiana, che allontani l’estrema destra dall’illusione tracotante dei pieni poteri. Essa va gestita con trasparenza e capacità di ascolto. Non abbiamo paura del voto anticipato, ma oggi la priorità è difendere la dignità delle Istituzioni ...

Governo : Zingaretti - ‘da Pd iniziativa - ora attendiamo risposta M5S’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – “Era giusto e corretto attendere le dimissioni di Conte” prima di parlare della crisi, “per me la partita inizia oggi e oggi il Pd ha messo in campo un’iniziativa politica e programmatica. Ora attendiamo la risposta dei 5 Stelle che finora non c’è stata”. Lo dice Nicola Zingaretti al Tg2. L'articolo Governo: Zingaretti, ‘da Pd iniziativa, ora attendiamo risposta ...

Governo - via alle consultazioni con Casellati e Fico | Zingaretti a M5s : "No Conte bis - ecco i 5 punti per trattare" | Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega" : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Crisi di Governo - quali sono le (vere) condizioni del PD per l’accordo con il M5s : Il testo del documento approvato all'unanimità dalla direzione nazionale del Partito Democratico permette di delimitare quella che è la proposta per un accordo con il Movimento 5 Stelle. Ecco i punti che Zingaretti considera irrinunciabili per un esecutivo di legislatura che mandi "un chiaro segnale di discontinuità" rispetto al governo Conte. Ed ecco anche le "vere richieste" che i dem faranno ai grillini.Continua a leggere

La Lega ha perso 4 punti - boom del Pd - M5S ancora giù Vola Fdi - male Fi. Le stime dopo la caduta del Governo : ESCLUSIVA AFFARITALIANI.IT/ Gli sono gli orientamenti politici dopo l'apertura della crisi con le dimissioni di Giuseppe Conte? Quali partiti hanno guadagnato voti e quali hanno perso? La maggioranza degli italiani vuole le elezioni anticipate o il governo M5S-Pd-LeU? Affaritaliani.it lo... Segui su affaritaliani.it

Direzione PD - Zingaretti pone le condizioni : "Governo forte o voto. 5 punti per trattare con il M5S" : Aggiornamento - La Direzione Nazionale del PD ha approvato all'unanimità la relazione del segretario Nicola Zingaretti che si poggia sostanzialmente su due elementi importanti: la necessità di un governo forte, di legislatura e non di transizione, e cinque punti per trattare con il MoVimento 5 Stelle.Durante il suo intervento infatti Zingaretti ha detto"Non credo in un governo di transizione che porti al voto. Sarebbe rischioso per i ...

Crisi di Governo - diretta. Iniziate le consultazioni. Salvini : «Ogni esecutivo contro di noi». Zingaretti a M5S : «Cinque punti per trattare» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...