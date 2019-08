Epstein | tre dodicenni ' in regalo' per il suo compleanno secondo la Giuffre

Jeffrey Epstein "tre 12enni in regalo"/ Racconto choc e testamento prima del suicidio : Caso Jeffrey Epstein: due giorni prima del presunto suicidio firmò un nuovo testamento. Racconto choc dalla Francia, 'tre 12enni in regalo per molestie'

Tre ragazzine "in regalo" ad Epstein : 4.08 Tre ragazzine di 12 anni come "regalo" di compleanno dalla Francia per Jeffrey Epstein:lo rivela il quotidiano inglese Daily Mail, citando la testimonianza di Virginia Roberts Giuffre, principale accusatrice del finanziere morto suicida il 10 agosto. Nella deposizione fatta dalla donna e desecretata il giorno prima della morte di Epstein, si parla di tre ragazzine francesi,probabilmente sorelle,che sarebbero state inviate a New York in ...

Principe Andrea - il figlio della regina Elisabetta immortalato mentre esce da casa di Epstein : il video che imbarazza Buckingham Palace : Un nuovo video pubblicato dal Mail on Sunday sta mettendo in imbarazzo Buckingham Palace e tutta la Famiglia Reale. Si tratta infatti di un filmato inedito che immortala il Principe Andrea, il figlio della regina Elisabetta fratello di Carlo, mentre esce dalla casa di Manhattan di Jeffrey Epstein, il finanziare americano morto in carcere e accusato di pedofilia, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori, di cui il reale era amico ...

Epstein aveva un diario segreto che ora fa tremare i potenti d’America : Roberta Damiata Spunta un diario segreto dove Epstein avrebbe appuntato minuziosamente da anni, tutti gli incontri e i nomi dei suoi amici potenti. E questa rivelazione ha gettato nel panico molto suoi "ex soci" Le centinaia di pagine desecretate dai giudici sull'inchiesta delle "schiave sessuali", in cui è stato coinvolto il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, stanno facendo tremare molti potenti. Ora, però, c’è una ragione in più ...