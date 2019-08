CONTE vs SALVINI Un mezzogiorno di fuoco politicamente vuoto

CONTE lascia : "Salvini irresponsabile - incosciente - opportunista" | La replica : "Rifarei tutto" - ma poi ritira la sfiducia : Con un duro j'accuse verso Salvini, Conte ha annunciato la finedel governo e le sue dimissioni. "La decisione di innescare lacrisi è irresponsabile". Salvini replica: "Per gli insulti bastavaSaviano". Mattarella avvia le consultazioni coi partiti al Quirinale oggi alle 16

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Agosto : CONTE affonda Salvini e dice addio ai gialloverdi : Le dimissioni Conte affonda Salvini e dice addio ai gialloverdi APalazzo Chigi ha già salutato tutti. Prima di pronunciare il suo j’accuse contro Matteo Salvini e di annunciare all’aula del Senato l’intenzione di dimettersi, Giuseppe Conte ha voluto accomiatarsi da chi ha lavorato con lui alla Presidenza del Consiglio. “Si sono commossi”, racconta chi c’era. “E soprattutto gli hanno chiesto: ma davvero non torna più?”. […] di Paola ...

Crisi - CONTE oggi al Senato : cosa dirà su Salvini e conti Ue : Fino all’ultimo il premier si vuole lasciare le mani libere per fare le sue valutazioni e le sue mosse. La più papabile resta quella di salire subito al Colle per rassegnare le dimissioni.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Agosto : “IRRESPONSABILE - IGNORANTE E CODARDO”. CONTE al vice Salvini : “Interessi personali contro l’Italia - appelli preoccupanti alla piazza - nessun chiarimento sulla Russia - neppure il coraggio di sfiduciarmi : Le dimissioni Conte affonda Salvini e dice addio ai gialloverdi APalazzo Chigi ha già salutato tutti. Prima di pronunciare il suo j’accuse contro Matteo Salvini e di annunciare all’aula del Senato l’intenzione di dimettersi, Giuseppe Conte ha voluto accomiatarsi da chi ha lavorato con lui alla Presidenza del Consiglio. “Si sono commossi”, racconta chi c’era. “E soprattutto gli hanno chiesto: ma davvero non torna più?”. […] di Paola ...

Governo : CONTE bacchetta Salvini e si dimette - la notizia ha già fatto il giro del mondo : "Il Governo si arresta qui". Il premier Giuseppe Conte, durante il suo lungo discorso al Senato, ha annunciato la propria decisione di dimettersi e ha spiegato che, dopo aver ascoltato il dibattito delle diverse forze politiche in Aula, sarebbe salito al Colle. E, così, è stato. Il presidente del Consiglio ha criticato pesantemente la scelta del ministro Salvini di provocare una crisi, compromettendo irrimediabilmente l'azione di Governo. Poi in ...

CONTE si è dimesso al Quirinale. «Mi assumo il coraggio che manca a Salvini». Consultazioni al via dalle 16 : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte, dopo l'intervento in Senato di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al Quirinale per rassegnare...

CONTE si è dimesso al Quirinale. «Mi assumo il coraggio che manca a Salvini». Consultazioni al via dalle 16 DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte, dopo l'intervento in Senato di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al Quirinale per rassegnare...

Governo - le dimissioni al vetriolo del premier CONTE : "Salvini irresponsabile per interessi personali" : Con un duro j'accuse verso Salvini, Conte ha annunciato la finedel Governo e le sue dimissioni. "La decisione di innescare lacrisi è irresponsabile". Salvini replica: "Per gli insulti bastavaSaviano". Mattarella avvia le consultazioni coi partiti al Quirinale mercoledì alle 16

Il discorso di CONTE al Senato : «Qui si arresta l’azione del governo - Salvini irresponsabile - chiarisca sulla Russia». Poi le dimissioni : La replica del premier al termine del dibattito parlamentare: «Mancanza di coraggio» da parte di Salvini. Le consultazioni del Capo dello Stato cominciano domani alle 16

CONTE all’ultimo atto scopre chi è Salvini : Roma. La crisi di governo non teme repliche, simmetrie, scambi, furti di ruolo e di parti in commedia. E forse nessuno oggi vorrebbe essere nei panni di Sergio Mattarella. Così c’è il presidente del Consiglio espresso dal Movimento padronale di Grillo & Casaleggio, quello delle piazze vaffanculeggia

CONTE si è dimesso al Quirinale. «Ritiro sfiducia? Mi assumo il coraggio che manca a Salvini». Consultazioni dalle 16 DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte, dopo l'intervento in Senato di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al Quirinale per rassegnare...

Crisi - la diretta. CONTE si è dimesso. Attacco a Salvini : «È senza coraggio». Consultazioni da domani alle 16 : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Crisi - la diretta. CONTE si è dimesso. Attacco a Salvini : «È senza coraggio». Consultazioni da domani alle 16 : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

CONTE si è dimesso al Quirinale. «Ritiro sfiducia? Mi assumo il coraggio che manca a Salvini». Consultazioni da domani alle 16 DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte, dopo l'intervento in Senato di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al Quirinale per rassegnare...