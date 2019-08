Can Yaman di Bitter Sweet a Napoli | hotel transennato per l’assalto delle fan

Can Yaman - Il Messaggio Ai Fan Italiani! : Momenti di gioia per Can Yaman, meglio conosciuto come Ferit nella soap opera turca Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. I fans italiani di Can Yaman hanno deciso di aspettarlo sotto l’albergo in cui passa le vacanze a Napoli. E lui si è prestato volentieri al gioco. Sono bastate poche puntate di ‘Bitter Sweet’ nel pomeridiano di Canale 5 per far diventare Can Yaman amatissimo anche in Italia. L’affascinante ...

Bitter Sweet - Can Yaman sbalordito in vacanza a Napoli : “Incredibile” : Can Yaman di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore sorpreso dai fans italiani L’estate 2019 ha riservato una sorpresa inaspettata per i fans italiani di Bitter Sweet e di Can Yaman. L’attore, che ha dato corpo al personaggio di Ferit Aslan, infatti è approdato cinque giorni fa a Napoli, con una capatina a Capri, sorprendendo tutti e mandando in visibilio i telespettatori attenti della soap opera turca in onda da giugno su ...

Can Yaman - confessione notturna durante vacanza a Napoli : l’attore senza parole : Bitter Sweet, le vacanze di Can Yaman in Italia L’arrivo di Can Yaman in Italia è stato accolto con euforia ed entusiasmo da tutti i suoi fan che non si aspettavano certamente, non tutti almeno, una sorpresa di questo tipo nel bel mezzo di agosto; invece è successo, tutti si sono precipitati nell’albergo di Napoli […] L'articolo Can Yaman, confessione notturna durante vacanza a Napoli: l’attore senza parole proviene da ...

Can Yaman a Napoli : “Ti amo” - Ferit di Bitter Sweet stregato : Bitter Sweet, Can Yaman in Italia: le vacanze a Napoli e l’assalto dei fan Doveva essere una vacanza in Italia e invece per Can Yaman si è trasformata in un appuntamento con i suoi fan più sfegatati: l’arrivo dell’attore di Ferit Aslan di Bitter Sweet in Italia è stato scandito infatti da momenti che sicuramente […] L'articolo Can Yaman a Napoli: “Ti amo”, Ferit di Bitter Sweet stregato proviene da Gossip e Tv.

Bitter Sweet torna in onda mentre Can Yaman sbarca in Italia : Mediaset annuncia l’arrivo di Erkenci Kus : Bitter Sweet torna in onda da oggi, 19 luglio, su Canale5 con una doppia puntata e una curiosità importante. Proprio in questi giorni è sbarcato in Italia il protagonista della serie, Can Yaman che, capelli lunghi e muscoli ancora più evidenti, ha messo a soqquadro Napoli e i fan della serie turca che si sono appostati davanti al suo hotel. Un affetto che ha travolto il nostro amato Ferit che non si è tirato indietro regalandosi al suo pubblico ...

Can Yaman in Italia per le vacanze : l'attore di Bitter Sweet è stato avvistato a Capri : Sta ottenendo grande successo in Italia Can Yaman, l'attore che interpreta il personaggio di Ferit Aslan nella soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, attualmente ancora in onda su Canale 5. L'artista di Istanbul, bello e impossibile, è riuscito a stregare le fan Italiane, le quali hanno immediatamente notato il suo cambiamento rispetto a quando ha preso parte alla riprese di Dolunay nel 2017. Infatti attualmente il 29enne sfoggia dei ...

Can Yaman vacanza - attore col papà : assalto fan - hotel transennato (Foto e video) : Can Yaman, successo strepitoso in Italia dopo Bitter Sweet A giudicare da ciò che Can Yaman, l’interprete di Ferit Aslan di Bitter Sweet, ha scatenato in quel di Napoli non si può certo dire che non abbia avuto successo con la soap opera turca di Canale 5 ormai giunta al termine (per chi non lo […] L'articolo Can Yaman vacanza, attore col papà: assalto fan, hotel transennato (Foto e video) proviene da Gossip e Tv.

Can Yaman in Italia : vacanze a Capri per Ferit di Bitter Sweet - fan in delirio (Foto) : Bitter Sweet, Can Yaman e il successo di Ferit Aslan Il successo di Ferit Aslan di Bitter Sweet tra i telespettatori Italiani è ormai cosa nota: il personaggio della seconda soap opera turca di Canale 5 ha stregato tutti con la sua aria da bello e impossibile, e il fatto che ben presto potremo rivedere […] L'articolo Can Yaman in Italia: vacanze a Capri per Ferit di Bitter Sweet, fan in delirio (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Can Yaman Interpreta un Fotografo Nella Serie : Erkenci Kus! : Can Yaman, l’attore di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, prenderà presto parte alla Serie televisiva turca Erkenci Kus, in cui è un noto ed intraprendente Fotografo. Che però si trova costretto a dire addio alla carriera… In Italia ha riscosso un grande successo per aver Interpretato l’architetto Ferit a Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, ma l’attore turco Can Yaman ha avuto anche molti altri ...

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore - Can Yaman stupisce tutti : il VIDEO : Can Yaman di Bitter Sweet felice al mare: il VIDEO in dolce compagnia Sorridente, rilassato e decisamente a suo agio, Can Yaman ha postato un VIDEO su Instagram in cui fa il bagno con un cagnolino. Nel filmato visibile in basso, l’attore di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore è trainato da un seabob come ha scritto lui stesso nei commenti, e porta con se un simpatico Maltese bianco. Ferit di Bitter Sweet si è concesso una ...

Can Yaman : Biografia dell’Attore di Bitter Sweet! : Scopriamo chi è il bellissimo attore Can Yaman che interpreta il volto di Ferit Aslan nella soap opera turca Better Sweet! Tutto sulla sua carriera e vita privata! Amore, passione e divertimento. Sono questi gli ingredienti di ‘Bitter Sweet’, la soap brillante girata in Turchia che in pochi giorni ha già sedotto il pubblico (soprattutto quello femminile) nel pomeridiano di Canale 5. Protagonisti principali sono Ozge Gurel, che ...

5 particolari su Can Yaman - il Ferit di Bitter Sweet : Bitter Sweet - ingredienti d'amore, è la soap di origine turca attualmente in onda su canale 5. Quest'ultima sta conquistando il pubblico italiano grazie al ritorno dell'attrice Ozge Gurel, la Oyku di Cherry Season, e l'interpretazione dell'attore Can Yaman, il quale recita il ruolo dell'imprenditore Ferit Aslan. Ultimamente, nel web, vi sono vari articoli che parlano delle particolarità di questo interprete.

Can Yaman vicino a festeggiare il traguardo dei cinque milioni di followers su Instagram : Can Yaman sta attraversando un momento importante nella sua carriera lavorativa e lo confermano gli ascolti ottenuti anche in Italia dalla soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', di cui è protagonista con Ozge Gurel. Il personaggio di Ferit è stato paragonato ad altri protagonisti molto amati dal pubblico delle soap come Gonzalo de 'Il segreto' e Ayaz in Cherry season', a dimostrazione dell'ottimo riscontro ricevuto. Yaman sta per ...

Can Yaman - nuovo traguardo vicinissimo : Ferit Aslan da record : Ferit Aslan da record, Bitter Sweet strega i telespettatori Ferit Aslan è senz’altro uno dei personaggi delle soap opera più amati del momento, un po’ come lo fu Gonzalo del Segreto agli inizi e soprattutto come lo è stato Ayaz nelle due stagioni dell’indimenticabile Cherry Season; è tutto merito del suo interprete, chiaramente, visto che […] L'articolo Can Yaman, nuovo traguardo vicinissimo: Ferit Aslan da record ...