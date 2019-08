BOOM! Amici Vip | Platinette in giuria | Joe Bastianich concorrente

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 21 agosto 2019)Come ogni talent show che si rispetti, ancheVip – in partenza a settembre su Canale 5 – avrà unachiamata a disquisire sulle performance dei concorrenti in gara. DavideMaggio.it è in grado di rivelarvi, in anteprima, che tra i giurati della prima edizione del programma ci sarà anche, al secolo Mauro Coruzzi. Già membro dellain diverse edizioni della versione classica di, l’eccentrico personaggio darà il suo personale apporto alla gara, decidendo in qualche modo le sorti dei concorrenti che si cimenteranno nell’arte del canto e del ballo. Il cast dei vip è ancora in via di definizione ma vi confermiamo che Joesarà nel parterre dei concorrenti. Il ristoratore, dopo l’addio a MasterChef Italia, sarà dunque uno dei volti del “nuovo” talent di Canale 5, in attesa di sedere – il ...

