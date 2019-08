Vite al limite | il dottor Younan Nowzaradan conquista tv e web facendo dimagrire i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) L’attesa silenziosa dei pazienti obesi dentro uno striminzito ambulatorio. La porticina in legno inquadrata di traverso che all’improvviso si apre. Ed ecco ilNozzy, ovvero, il protagonista del programmaal(in Italia su Real Time), entrare in scena. Flemmatico, posato, e allo stesso tempo schietto, diretto e determinato,, 74 anni, laurea all’università di Teheran (Iran), specializzazione in chirurgia cardiovascolare a bariatrica, è un’autentica star della tv e mito del web. I dialoghi tratti dagli incontri con i suoi pazienti più riottosi si sono trasformati in migliaia di meme che invadono di continuo smartphone e social. Eppurecontinua a non fare una piega, anzi. Il successo dial, in originale My 600 lb life, è oramai giunto alla settima stagione dopo 93 puntate e un centinaio di pazienti rigorosamente over 250 ...

