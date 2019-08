Nicola Zingaretti attacca Giuseppe Conte | No all' auto-assoluzione C' era anche lui

Nicola Zingaretti; "Non ci sarà nessun governo M5s-Pd. Se si arriva alla crisi bisogna tornare a votare" : "Smentisco l'ipotesi di governi Pd-Cinque stelle". Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro alla Camera con il presidente Roberto Fico, ha chiarito che "nel caso si arrivasse a una crisi di governo la nostra posizione era, è e rimarrà sempre la stessa. La via maestra è quella di ridare la parola

"No a governi pasticciati o di corto respiro" - dice Nicola Zingaretti : "Vedremo, dopo questo fastidioso ginepraio di parole senza contenuti e senza valori, cosa accadrà martedì nel dibattito aperto dal Presidente Conte. Diciamo no a qualsiasi ipotesi di Governo pasticciato e di corto respiro". Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. "Continuo a pensare - aggiunge Zingaretti - che aprire dibattiti su governi futuri prima che quello in carica cada sia un errore. ...

Nicola Zingaretti : "No a governi pasticciati o di corto respiro" : “Vedremo, dopo questo fastidioso ginepraio di parole senza contenuti e senza valori, cosa accadrà martedì nel dibattito aperto dal Presidente Conte.Diciamo no a qualsiasi ipotesi di Governo pasticciato e di corto respiro”. Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti.Il segretario del pd spiega: “Solo nello sviluppo dell’eventualecrisi di Governo sotto la guida ...

Nicola Zingaretti : "Bene Conte. La strategia dell'odio aggrava i problemi" : “Bene Conte. La strategia dell’odio non risolve i problemi, li aggrava e li scarica su esseri umani. La vicenda Open Arms è l’ennesima prova del fallimento della politica di questi mesi.” Lo scrive in una nota il Segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Nicola Zingaretti lancia la campagna "Italia più bella" : "È il momento dell'unità" : Nicola Zingaretti, segretario del Pd, lancia in un video su Facebook la campagna “Italia più bella”.“Il Governo ha fallito - afferma -, è in crisi e quindi le nostre ragioni erano quelle giuste. Ora è il momento dell’unità per proporre un’alternativa per il Paese.Costruiamo tutti insieme un’Italia più bella, a partire dalle feste de l’Unità rese possibili da ...

Nicola Zingaretti contro Matteo Renzi - scissione del Pd in vista? Indiscrezione-terremoto : "Francamente no". Il segretario del Pd Nicola Zingaretti liquida così l'ipotesi di Matteo Renzi di allearsi ai Cinque Stelli per formare un fronte anti-Salvini. "Tutto il Partito Democratico in questi lunghi mesi ha escluso qualsiasi ipotesi di accordo con il M5S - scrive Zingaretti nel suo blog sul

Nicola Zingaretti allontana l'alleanza con il Movimento 5 Stelle : segretario Pd sempre più solo : "Con franchezza dico no". Nicola Zingaretti esordisce così nel suo lungo articolo sull'Huffington Post. Il segretario del Pd chiude la porta a un'intesa con il Movimento 5 Stelle per un governo di scopo. "Tutto il Partito Democratico in questi lunghi mesi ha escluso con toni diversi qualsiasi ipotes

Nicola Zingaretti resiste all'accrocco : Deve aver pensato, il segretario del Pd, che ci vuole davvero una faccia di bronzo a brigare affinché nasca un qualche accrocco con i Cinque Stelle, dopo che per mesi gli stessi che oggi, nel Pd, si adoperano ad evitare il voto ululavano “mai con quelli”. In modo più o meno colorito, minacciando di strappare la tessera nell’eventualità, perché, in fondo, non c’è differenza con la Lega, e ...

Nicola Zingaretti il migliore alleato di Matteo Salvini : Strano ma vero. Nicola Zingaretti alleato di Matteo Salvini. Un’alleanza non da coalizione ma un patto per scopi comuni: tornare

Nicola Zingaretti - la promessa a Matteo Salvini : nessun governicchio. Bomba di Claudio Cerasa : Il rischio di questa crisi di governo, come è noto, è che Sergio Mattarella si metta di traverso. Scontato, infatti, un tentativo del capo dello Stato di trovare una nuova maggioranza, magari tra Pd e M5s. Operazione che però ha pochissime possibilità di successo, nonostante i numerosi abboccamenti

Matteo Renzi liquida Nicola Zingaretti : Pd verso la scissione prima del voto : Il Pd verso la scissione? Due indizi farebbero una prova. Ieri sera, Zingaretti ha detto: "Renzi, aiutaci a vincere le elezioni". "Alla Leopolda tiriamo le somme", ribatte Renzi. Altro indizio: Renzi si avvia verso la scissione, probabilmente a settembre. "Siamo pronti alla sfida, non ci sono che

Nicola Zingaretti vuole l'ammucchiata : "Pd pronto al voto. Salvini pericoloso - fermiamolo tutti insieme" : Strada spianata verso il voto: la crisi di governo è aperta, Matteo Salvini chiede subito le elezioni. Quasi impossibile formare nuove maggioranze, anche se Sergio Mattarella con discreta probabilità farà un tentativo. E così anche il Pd suona la carica. Lo fa con Nicola Zingaretti, segretario di un

Mario Oliverio - Nicola Zingaretti chiede al governatore di non ricandidarsi alle Regionali : Non un vero e proprio passo indietro, ma un invito a non ricandidarsi alle Regionali in programma a ottobre. E’ la richiesta avanzata da Nicola Zingaretti a Mario Oliverio, governatore della Calabria indagato per peculato dalla procura di Catanzaro. “Nelle elezioni Regionali sì, questo già l’ho detto”, ha risposto il segretario del Pd a chi ad Agorà Estate gli ha domandato se al presidente della Regione non sarà chiesto un ...

Massimo Cacciari e la profezia su Nicola Zingaretti : "Ecco chi comanda i gruppi parlamentari Pd" : In Pd è in ostaggio di se stesso e non riesce ad approfittare "delle incompatibilità enormi tra Lega e Movimento 5 Stelle". Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, ribadisce che "queste cose io le dice da anni". "Dal momento in cui Matteo Renzi ha ottenuto la vittoria sui resti dei vecc