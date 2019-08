Gianmarco Tamberi | «Sono un uomo in missione per Tokyo 2020»

Gianmarco Tamberi - che fenomeno… nel basket! Finta spezza caviglie e tripla : il pubblico impazzisce [VIDEO] : Gianmarco Tamberi fa impazzire il pubblico del #GGG, torneo di beneficenza organizzato insieme a Datome e Paltrinieri: il saltatore azzurro firma una tripla clamorosa che diventa virale sui social Fenomeno dell’atletica italiana, ma con una carriera da ‘cestista mancato’. La passione per il basket di Gianmarco Tamberi è cosa nota, ma il saltatore azzurro possiede anche un talento niente male. Lo ha dimostrato durante il #GGG, torneo di ...

Gianmarco Tamberi - meglio col salto in alto o a basket? Giudicate voi dopo questa prodezza : Gianmarco Tamberi, campione italiano del salto in alto (un oro ai Mondiali indoor, uno agli Europei e uno agli Europei indoor), ha un passato da cestista. E in questo video lo dimostra: in un torneo di basket di tre contro tre, sotto gli occhi dell’altro campione della pallacanestro (e capitano della Nazionale) Gigi Datome, Tamberi finta l’ingresso a canestro con un crossover, fa sedere l’avversario, esce da tre e spara la ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Sto molto bene - non sono sparito dai radar : ai Mondiali in forma. Ho schiacciato a canestro…” : Gianmarco Tamberi non gareggia da oltre un mese a causa di un leggero problema fisico, nel weekend non ha partecipato ai Campionati Assoluti di Bressanone ma il saltatore in alto guarda con ottimismo al futuro come ha rivelato in un’intervista concessa al Corriere dello Sport. Il marchigiano sarà protagonista domani a Cervia insieme al nuotatore Gregorio Paltrinieri e al cestista Gigi Datome nell’evento ribattezzato #GGG con ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Mondiali importanti per definire il quadro dei favoriti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Voglio riscattarmi!” : Alzare e ricominciare a lottare. Tutti nella nostra vita siamo caduti, per un motivo o per un altro, e nella capacità di rimettersi in piedi risiede la forza di ognuno. E’ il caso anche di Gianmarco Tamberi, atleta di punta dell’Italia nella specialità del salto in alto. Una storia quella di Tamberi di salite e discese, vissute con grande intensità, come in quella serata di Montecarlo del 15 luglio 2016, quando firmò prima il ...

Atletica - Gianmarco Tamberi out a Opole : problema fisico. Alessia Trost si ferma a 1.86 : Alessia Trost non riesce a salire in quota in questo avvio di stagione, la 26enne si è fermata a 1.86 metri a Opole (Polonia) commettendo poi tre errori a 1.90. Il vento che soffiava in pedana ha messo in difficoltà tutte le saltatrici, la friulana ha faticato enormemente alla sua terza uscita all’aperto in questo 2019 e non è riuscita a essere protagonista come sperava. Il bronzo iridato indoor sperava di avvicinarsi all’1.91 ...